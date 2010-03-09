به گزارش خبرنگارمهر، آخرین تمرین تیم فوتبال سپاهان از ساعت 16 لغایت 17:30 دقیقه عصر امروز (سه شنبه) در حالی در زمین آرارات اصفهان برگزار شد که در یک صحنه برخورد ابراهیم توره با سید مهدی رحمتی می رفت با مصدومیت دروازه بان اول سپاهان همراه شود که خوشبختانه مصدومیت رحمتی جدی نبود و وی پس از دقایقی استراحت در کنار زمین و رسیدگی پزشکان به تمرین بازگشت.

رحمتی در تمرین امروز بسیار آماده و سرحال نشان داد و مشکلی برای همراهی سپاهان در دیدار برابر العین ندارد.

در این تمرین امروز که با حضور پرشور تماشاگران برگزار شد، محمدرضا ساکت مدیرعامل سپاهان نیز حضور داشت.

عماد رضا مهاجم عراقی سپاهان هم که به دلیل مصدومیت در دیدار برابر العین غایب خواهد بود نیز در تمرین امروز با لباس شخصی حضور داشت.

نکته جالب توجه تمرین امروز سپاهان بازگشت محرم نویدکیا به تمرینات بود. او که دوران مصدومیت را به تازگی پشت سر گذاشته است، تاحدودی شرایط مسابقه را بدست آورده و به احتمال زیاد در دیدار برابر العین یک نیمه در ترکیب سپاهان به میدان خواهد رفت.

دیدار تیم های فوتبال سپاهان ایران و العین امارات از هفته دوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 17 فردا چهارشنبه در ورزشگاه فولاد شهر برگزار خواهد شد .