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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۰۹

شهپری:

اجرای طرح خوشه سنگ در استان فارس موفق بوده است

اجرای طرح خوشه سنگ در استان فارس موفق بوده است

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان فارس اجرای طرح خوشه سنگ در استان فارس را تا این مقطع مثبت و مناسب ارزیابی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی شهپری در جلسه ستاد هماهنگی صنایع و معادن استان فارس در شهرستان خرم بید با اشاره به وجود 400 واحد سنگبری در استان فارس و اینکه بخشی از این واحدها در شمال استان فعال بوده، افزود: در بحث فناوریهای نوین صنعت سنگ، جهت نوسازی ماشین آلات سنگبران و اتحادیه تعاونی سنگبران با تعامل با بانکها گامهای اساسی برداشته شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس سنگبران و اعضای اتحادیه تعاونی سنگبران برای نوسازی ماشین آلات با ضایعات کم در صنعت فرآوری با ارائه طرح و مشخصات واحد به سازمان، روند توسعه تکمیل ماشین آلات را انجام داده و سرمایه گذاری لازم را انجام دهند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان در ادامه خاطرنشان کرد: از آنجایی که سنگ به عنوان یک سرمایه بزرگ کشور در بخش صنعت مورد غفلت قرار گرفته از این رو جلسه ای در ستاد مرکزی سنگ کشور برگزار و طی آن موارد لازم طرح شد که بر اساس آن سنگ در سرفصل آمایش بانک صنعت و معدن قرار گیرد که این امر صورت گرفت.

شهپری با اشاره به وضعیت شهرستان خرم بید نیز بیان کرد: در بخش وام بنگاه های زودبازده این شهرستان، در سال 89 در مجموع 9 میلیارد و 700 میلیون تومان طرح به تصویب بانکها رسید که از این مبلغ 8.5 میلیارد در تعداد 14 طرح عقد قرارداد و 17 طرح نیز مصوب بانکها شده است.

وی ادامه داد: در بخش آمایش تعدادی طرح های ایجادی و سرمایه در گردش در خرم بید در حال انجام است.

شهرستان خرم بید در فاصله حدود 180 کیلومتری شمال شیراز قرار دارد.

کد مطلب 1048862

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