80 هزار شغل در بخش آب مازندران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عزیزالله واحد عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از طرحهای عمرانی شرکت در جمع خبرنگاران افزود: طرحهای بسیار خوبی درمازندران جهت مهار آب دردست اجرا و مطالعه است که امیدواریم با بهره برداری از آنها آب مورد نیاز ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان که از اراضی بسیار خوب و در کلاس بالای خاک است، تامین شود.

وی با اشاره به پتانسیل منابع آب مازندران گفت :این استان از لحاظ منابع آبی یکی از استان های پر آب کشور است اما متاسفانه بخش زیادی از منابع آب به صورت جریان های نابه هنگام تخلیه وارد دریا می شود.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران از طرح انتقال آب چالوس به عنوان یک طرح ویژه و مهم یادکرد.

واحد افزود: این طرح به عنوان بخشی از کانال سراسری به طول ۱۰۷ کیلومتر است که قطعه اول آن به اتمام رسیده و قطعه دوم آن به طول ۲۳ کیلومتر دردست اجراست.

وی اظهار امیدواری کرد که در دولت دهم 107 کیلومتر کانال این طرح به اتمام برسد و آب را به دشت هراز انتقال دهد.



