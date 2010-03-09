توافقات سه گانه مقامهای لبنانی / نهمین نشست 26 فروردین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، ساعاتی پس از بحث و بررسی، میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان، ساعت یازده روز 15 آوریل(26 فروردین 89) را زمان برگزاری نشست بعدی گفتگوهای ملی تعیین کرد.



هیئت گفتگو ملی امروز اولین نشست خود پس از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن و هشتمین نشست در چارچوب جلسات گفتگوها از زمان انتخاب رئیس جمهوری لبنان به شمار می رود.



نشست امروز بر پیگیری موضوع استراتژی دفاعی متمرکز بود و طبق معمول در کاخ ریاست جمهوری در بعبدا واق در شرق بیروت به ریاست میشل سلیمان و حضور اعضای هیئت گفتگوی ملی به استثنای محمد الصفدی از وزیران دولت برگزار شد که در خارج از لبنان به سر می برد.



ریاست جمهوری لبنان در بیانیه ای اعلام کرد شرکت کنندگان در نشست امروز درباره موارد زیر به توافق دست یافتند :



1- تاکید بر تصمیمات گرفته شده در کنفرانس گفتگوی ملی و میز گفتگوها و تمجید دستاوردهای آن

2- ادامه بررسی راهبرد دفاعی و تلاش برای ایجاد پیوندهای مشترک میان طرحها و پیشنهادهای مختلف



3- پایبندی به تداوم شیوه آرامش سیاسی و رسانه ای و همچنین گفتگو و پایبندی به منشور شرافت که در گذشته تصویب شد.



رئیس جمهوری لبنان در ابتدای نشست امروز از گروهها خواست عبارت "هیئت گفتگوی ملی" را به جای عبارت "میز گفتگوها" مورد استفاده قرار دهند.



سلیمان خاطر نشان کرد مسئله طرح شده برای بررسی، راهبرد دفاعی ملی است که به معنای به کارگیری تمام توانمندیهای ملی برای دفاع از کشور اعم از دیپلماسی، نظامی و اقتصادی است.



نبیه بری رئیس پارلمان لبنان هم در اظهارنظری کوتاه به خبرنگاران گفت : امروز فقط برای شنیدن آمدیم.