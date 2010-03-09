رئیس جدید سازمان مسکن و شهرسازی کرمانشاه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه بعداز ظهر سه شنبه در این مراسم با اشاره به شرایط استان بویژه در هشت سال دفاع مقدس گفت: استان کرمانشاه با توجه به تحمل هشت سال دفاع مقدس وعدم سرمایه گذاری مناسب و نیز پایین بودن برخی از شاخص ها نیاز به توجه ویژه دولت ،بویژه در بخش مسکن دارد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در استان کرمانشاه به جزء در برخی از مناطق مانند شهرستان پاوه ما مشکل کمبود زمین نداریم، گفت: بر اساس آمار موجود در بحث مسکن مهر استان کرمانشاه جزء استان های برتر کشور در زمینه تملک زمین است، اما متاسفانه به دلیل پایین بودن درآمد مردم و عدم تامین حداقل سهم آورده مشکلاتی وجود دارد که می طلبد دولت به جهت رفع این مشکلات کمک و توجه ویژه ای به این استان داشته باشد.

هاشمی وجود بافت گسترده فرسوده شهر کرمانشاه را یکی از مشکلات استان برشمرد و تصریح کرد: اگربتوانیم با کمک دولت حداقل 10 معبر در بافت فرسوده شهر ایجاد کنیم بدون شک چهره شهر کرمانشاه متحول خواهد شد.

وی همچنین به وجود پادگانهای متعدد در شهر کرمانشاه اشاره کرد و گفت:لازم است به خاطر دگرگون ساختن چهره شهر با کمک دولت پادگان ها را از سطح شهر خارج سازیم تا بواسطه آن ضمن ایجاد تحول نسبت به جذب سرمایه گذارنیز اقدام کنیم.

در ادامه این مراسم علی اکبر مهدوی سرپرست سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه نیز گفت: 100هزار خانوار در استان کرمانشاه جهت مسکن مهر ثبت نام کرده اند ،که از این میزان بعد از پالایش لازم 35 هزار خانوار باقی ماند.

وی با بیان اینکه تا کنون 340 هکتار زمین در نقاط مختلف استان به منظور احداث مسکن مهر تملک شده است، گفت: برای 50درصد از واحدهای مسکن مهر در استان تا کنون پروان ساخت صادر شده و 50درصد نیز در مرحله انجام فندانسیون است.

مهدوی با اشاره به پیشرفت 85درصدی پروژه های در دست اجرای مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه، اظهارداشت: در سالجاری 37 طرح استانی در قالب 59 پروژه اجرا شد که از این میزان 14 پروژه تحویل دستگاه های بهره بردار شده و تا پایان سال نیز شش پروژه دیگر نیز تحویل دستگاه های بهره بردار خواهد شد.

وی در ادامه میزان تسهیلات اعطایی از بانک مسکن جهت آماده سازی واحدهای مسکن مهر در استان کرمانشاه را23 میلیارد تومان اعلام کرد.

حجت الله چاغروندی رئیس جدید سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه نیز در ادامه این مراسم ، اظهارداشت: امیدواریم در سال 83 استان کرمانشاه با تلاش تمامی دستگاه های مربوطه به استانی الگو در بحث مسکن مهر تبدیل شود.

در پایان این مراسم از خدمات علی اکبر مهدوی سرپرست سازمان مسکن و شهرسازی کرمانشاه تقدیر حجت الله چاغروندی بعنوان رییس جدید سازمان مسکن و شهر سازی استان کرمانشاه معرفی شد.

چاغروندی پیش از این رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام بوده است.