به گزارش خبرگزاری مهر، لاریجانی در ابتدای این دیدار با اظهار خرسندی از روند رو به گسترش مناسبات برادرانه فی مابین در عرصههای گوناگون افزود: استراتژی جمهوری اسلامی ایران همیشه همراهی و همکاری نزدیک با کشورهای آفریقایی مخصوصا سنگال بوده است.
وی برقراری روابط استراتژیک میان دو کشور را برخاسته از ایدههای انقلاب اسلامی جهت تعمیق مناسبات برادرانه با کشور های مسلمان و آفریقایی دانست.
لاریجانی در ادامه با اشاره به اهمیت تحکیم مناسبات پارلمانی فیمابین گفت: همکاریهای پارلمانی پشتوانه ارزشمندی برای تحکیم پیوندهای دوستانه دو کشور در همه زمینهها می باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با ابراز خرسندی ازاجرای موفق پروژههای بزرگ صنعتی میان دو کشور تاکید کرد: ایران و سنگال در بسیاری از زمینهها از جمله اکتشاف و بهره برداری از معادن و صنایع تکمیلی در بخش کشاورزی از فرصتها و امکانات خوبی برای همکاری مشترک برخوردارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از مواضع سنگال در حمایت از جمهوری اسلامی ایران در مجامع بینالمللی به مسئله هسته ای ایران اشاره کرد و افزود: سوخت هسته ای یک محصول استراتژیک درجهان آینده خواهد بود و قدرتهای بزرگ در پی ایجاد استعمار جدیدی تحت عنوان محصول سوخت هسته ای میباشند.
وی در ادامه، مسئله فلسطین را مسئله مهم جهان اسلام خواند و افزود: کشورهای اسلامی باید استراتژی واحدی برای فشار بر رژیم صهیونیستی اتخاذ کنند.
در ادامه این دیدار ممدوسک رئیس مجلس ملی سنگال نیز ضمن ابراز خرسندی از سفر به تهران و دیدار با مقامات عالی رتبه کشورمان گفت: سنگال خواستار توسعه و گسترش مناسبات همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران میباشد.
وی با قدردانی از مواضع جمهوری اسلامی ایران در دفاع از امت اسلامی و ارزشهای اسلامی افزود: پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژیک جمهوری اسلامی ایران زمینههای فراوانی برای توسعه و همکاریهای دو کشور ایجاد کرده است.
رئیس مجلس ملی سنگال درادامه با بیان اینکه غرب تلاش میکند انحصار پیشرفت در فناوریهای نوین را در اختیار داشته باشد، تاکید کرد: مبارزه ایران برای کسب فناوری صلحآمیز هسته به نفع تمام بشریت و کشورهایی مانند سنگال است.
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