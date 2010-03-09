به گزارش خبرگزاری مهر، لاریجانی در ابتدای این دیدار با اظهار خرسندی‎ ‎از روند رو به گسترش ‏مناسبات برادرانه فی ‌مابین در عرصه‌های گوناگون افزود‏‎: استراتژی جمهوری اسلامی ایران همیشه ‏همراهی و همکاری نزدیک با کشورهای آفریقایی‎ ‎مخصوصا سنگال بوده است‎.

وی برقراری روابط استراتژیک میان دو کشور را‎ ‎برخاسته از ایده‌های انقلاب اسلامی جهت تعمیق مناسبات ‏برادرانه با کشور های مسلمان و‏‎ ‎آفریقایی دانست‏‎.

لاریجانی در ادامه با اشاره به اهمیت تحکیم‎ ‎مناسبات پارلمانی فی‌مابین گفت: همکاری‌های پارلمانی ‏پشتوانه ارزشمندی برای تحکیم‎ ‎پیوندهای دوستانه دو کشور در همه زمینه‌ها می‌ باشد‎.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با ابراز خرسندی‎ ‎ازاجرای موفق پروژه‌های بزرگ صنعتی میان دو ‏کشور تاکید کرد: ایران و سنگال در‎ ‎بسیاری از زمینه‌ها از جمله اکتشاف و بهره ‌برداری از معادن و صنایع ‏تکمیلی در بخش‏‎ ‎کشاورزی از فرصت‌ها و امکانات خوبی برای همکاری مشترک برخوردارند‏‎.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از‏‎ ‎مواضع سنگال در حمایت از جمهوری اسلامی ایران در ‏مجامع بین‌المللی به مسئله‏‎ ‎هسته ای ایران اشاره کرد و افزود: سوخت هسته‌ ای یک محصول استراتژیک ‏درجهان آینده‎ ‎خواهد بود و قدرت‌های بزرگ در پی ایجاد استعمار جدیدی تحت عنوان محصول سوخت ‏هسته‌ ای می‌باشند.

وی در ادامه، مسئله فلسطین را مسئله مهم جهان‏‎ ‎اسلام خواند و افزود: کشورهای اسلامی باید ‏استراتژی واحدی برای فشار بر رژیم‎ ‎صهیونیستی اتخاذ کنند‎.

در ادامه این دیدار ممدوسک رئیس مجلس ملی سنگال نیز ضمن‎ ‎ابراز خرسندی از سفر به تهران و دیدار با مقامات ‏عالی‌ رتبه کشورمان گفت: سنگال‎ ‎خواستار توسعه و گسترش مناسبات همه ‌جانبه با جمهوری اسلامی ‏ایران می‌باشد‎.

وی با قدردانی از مواضع جمهوری اسلامی ایران در‎ ‎دفاع از امت اسلامی و ارزش‌های اسلامی افزود: ‏پیشرفت‌های اقتصادی و تکنولوژیک‎ ‎جمهوری اسلامی ایران زمینه‌های فراوانی برای توسعه و همکاری‌های ‏دو کشور ایجاد کرده‎ ‎است‎.

رئیس مجلس ملی سنگال درادامه با بیان اینکه غرب‎ ‎تلاش می‌کند انحصار پیشرفت در فناوری‌های نوین را ‏در اختیار داشته باشد، تاکید کرد‎: ‎ مبارزه ایران برای کسب فناوری صلح‌آمیز هسته به نفع تمام بشریت و ‏کشورهایی مانند‏‎ ‎سنگال است‎.