رئیس هیئت کاراته مشهد منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامرضا زمانیان عصر سه شنبه در جلسه‌ای با حضور مربیان و پیشکسوتان ورزش کاراته در محل سالن اجتماعات اداره تربیت‌بدنی مشهد به عنوان رئیس هیئت کاراته این شهر معرفی شد.

مجید مشتاق عشق در این جلسه افزود: خراسان رضوی و به خصوص شهر مشهد سابقه بسیار خوبی در ورزش کاراته دارد اما در این چند سال اخیر رشته کاراته مظلوم واقع شده است.

رئیس اداره تربیت بدنی شهر مشهد افزود: از رئیس هیئت مشهد خواسته‌ام که از نظرات و توانایی‌های تمامی اهالی کاراته در مشهد استفاده کند، متاسفانه در حال حاضر چه در بعضی هیئت های مشهد و چه در بعضی هیئت های استان انفرادی عمل می‌شود، در حالی که معنی هیئت انجام کار دسته جمعی است و همواره یک فکر جمعی موفق خواهد بود.

وی افزود: 80 درصد ورزش استان در ورزش مشهد خلاصه می‌شود زیرا که مربی و امکانات در مشهد جمع شده است و باید نگاه ویژه به ورزش مشهد داشت و اگر امکانات لازم فراهم شود با توجه به پتانسیل شهر مشهد در‌ آینده می‌توان امیدوارم بود که در سطح کشور و جهان قهرمانانی از مشهد حاضر باشند.

مشتاق افزود: در گذشته محلی با این نام برای کاراته وجود داشت که متاسفانه به دلیل مشکلات داخلی که در خانواده کاراته وجود داشت و همدلی اعضای این خانواده از بین رفته بود این محل را از کاراته گرفتند.

رئیس اداره تربیت بدنی شهر مشهد تصریح کرد: اگر همدلی به وجود بیاید به موفقیت‌های زیادی دست خواهیم یافت و اگر با هم باشیم می‌توانیم امکانات و امتیازات خوبی از سیستم اداری بگیریم.