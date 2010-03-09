به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، علی نیکزاد بعداز ظهر سه شنبه در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان مسکن و شهر سازی استان کرمانشاه، اظهار داشت: خبر خوشی به زودی از سوی رئیس جمهور در خصوص مسکن، اعلام می شود که موجب تحول در این بخش خواهد شد.

وی افزود: هم اکنون یکی از مهمترین و اساسی ترین دغدغه های دولت و شخص رئیس جمهور، مبحث اشتغال و مسکن جوانان است که اگر این دو مقوله رفع شود، بسیاری از مشکلات و معظلات کشور حل خواهد شد.

نیکزاد در ادامه ساماندهی بافتهای فرسوده و حاشیه نشینی و نیز مدیریت زمین را از برنامه های اصلی وزات مسکن وشهرسازی اعلام و تصریح کرد: بی شک امکان تحقق اهداف وزارت مسکن و شهر سازی بدون کمک و پشتیبانی سایر دستگاه های اجرایی کشور، وجود ندارد بنابراین ما از تمامی آنها تقاضای همکاری داریم.

وزیر مسکن و شهر سازی خاطرنشان کرد: باید با تمام توان در جهت تحقق برنامه ها گام برداشت و بی شک در پایان مردم به درستی قضاوت خواهند کرد.