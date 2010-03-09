هفته نامه "صور" محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، هیئت منصفه مطبوعات استان مرکزی در جلسه عصر سه شنبه خود که با حضور 12 تن از 14 عضو هیئت منصفه برگزار شد، پس از دریافت شکایت شکات و اخذ دفاعیات مدیر مسئول هفته نامه صور استان مرکزی رای بر مجرمیت این هفته نامه داد و برای آن درخواست تخفیف مجازات نکرد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حاج احمد سلیم آبادی فرمانده سابق سپاه منطقه مرکزی و یونسی از کارکنان بازنشسته فرمانداری اراک از شاکیان اکبر آبادی مدیر مسئول نشریه صور استان مرکزی بودند.

در این جلسه مدیر مسئول هفته نامه صور استان مرکزی با قبول تمامی اتهامات از شاکیان خود تقاضای بخشش کرد که در نهایت به دلیل سابقه این نشریه و محکومیت قبلی آن با همین اتهامات هیئت منصفه رای بر محکومیت این هفته نامه بدون درخواست تخفیف درخواست مجازات کرد.

هفته نامه صور در ماه های گذشته با شکایت شهردار سابق اراک مبنی بر نشر اکاذیب و توهین و افترا از سوی هیئت منصفه مطبوعات استان مرکزی مجرم شناخته شده که با درخواست تخفیف مجازات روبه رو شده بود.

در استان مرکزی 18 نشریه منتشر می شود و 16 نشریه جدید نیز در روزهای اخیر مجوز انتشار خود را دریافت کرده اند.