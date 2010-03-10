محمود حیدری در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت پروژه های مسکن مهر استان تهران گفت: با توجه به حساسیت دولت در راستای تحقق پروژه مسکن مهر که برای تامین مسکن اقشار کم درآمد است و پیگیریهای جدی که در قالب شورای تامین مسکن استان به ریاست استاندار تشکیل شد، هم اکنون 160 هزار متقاضی در استان تهران با جدیت کار ساخت و ساز را انجام می دهند.

مسکن مهر پایتخت، یک گام به جلو

مدیرکل تعاون استان تهران با بیان اینکه در حال حاضر برخی از پروژه های مسکن مهر استان به مرحله دریافت وام احداث و ساخت در طبقات دوم و سوم پروژه ها رسیده اند، اظهار داشت: در هر حال با به اتمام رسیدن اقدامات اولیه که ثبت نام و پالایش افراد متقاضی بوده است، در سالجاری ساماندهی متقاضیان مسکن مهر استان نیز انجام شده است.

حیدری ادامه داد: پس از شناسایی متقاضیان واجد شرایط، ساماندهی و معرفی به وزارت مسکن تخصیص زمین از سوی این وزارتخانه آغاز شد که تاکنون بخش زیادی از متقاضیان توانسته اند زمین های خود را تحویل بگیرند.

وی اختصاص زمین و هدایت پروژه های مسکن مهر به دو شهر جدید هشتگرد و پرند را از دیگر اقداماتی دانست که در رابطه با مسکن مهر استان تهران توسط وزارتخانه های تعاون و مسکن و شهرسازی انجام شده است. همچنین هم اکنون تمامی 160 هزار نفر متقاضی که دارای پیشرفت خوبی در پروژه های خود هستند، سهم آورده 1 میلیون تومانی آماده سازی خود را نیز پرداخت کرده اند.

حدود 23 درصد تهرانیها واجد شرایط مسکن مهر شدند

این مقام مسئول در بخش تعاون از تلاش دستگاههای مرتبط، برای پرداخت تسهیلات بانکی در سطح شهرستانهای استان تهران سخن گفت و تاکید کرد: از کل متقاضیان استان تهران که 1 میلیون و 100 هزار نفر بودند، بعد از پالایش 259 هزار نفر در قالب هزار و 672 تعاونی، به سازمان مسکن و شهرسازی برای طی مراحل دریافت زمین معرفی شدند.

حیدری با بیان مجدد آمار 160 هزار نفری افراد مصمم و جدی در ساخت پروژه های مسکونی مهر استان، تصریح کرد: با تمام تلاشهای صورت گرفته دیدیم که در دهه فجر سالجاری بهره برداری از برخی پروژه های ساخته شده توسط انبوه سازان استان تهران آغاز شده است.

وی ضمن اظهار امیدواری در پیشرفت خوب پروژه های مسکن مهر استان در سال آینده، اظهار داشت: در ایام دهه فجر سالجاری، 5 هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهر تحویل متقاضیان واجد شرایط تهرانی شد.