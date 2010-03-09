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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۲۵

در ساری؛

نماینده ولی فقیه در دانشگاه علامه طباطبایی تشییع شد

نماینده ولی فقیه در دانشگاه علامه طباطبایی تشییع شد

ساری - خبرگزاری مهر: پیکر حجت‌الاسلام حمید دهقان مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی(ره) امروز سه شنبه در ساری تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، پیکر حجت‌ الاسلام حمید دهقان، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطابی با حضور گسترده علما، روحانیان، دانشگاهیان و نیز جمع کثیری از مردم در ساری تشییع شد.

پیکر این روحانی گرانقدر پس از اقامه نماز توسط آیت الله طبرسی، نماینده ولی فقیه در مازندران در کنار مزار برادر شهید خود در روستای چاچکام از توابع ساری آرام گرفت.

مرحوم حمید دهقان دارای مدرک دکتری حقوق جزا از دانشگاه تربیت مدرس تهران و استاد حوزه و دانشگاه بوده، همچنین به مدت 10 سال مسئولیت نهاد نمایندگی در دانشگاه‌های کاشان، بین المللی امام خمینی(ره) قزوین و علامه طباطبایی را‌ برعهده داشت.

وی دو روز قبل بر اثر عارضه سرطان خون در تهران دارفانی را وداع گفت. 

 

کد مطلب 1048877

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