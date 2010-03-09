تالیف و انتشار 129 جلد کتاب و کتابچه آموزشی در نهاد رهبری دانشگاه شیراز

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام حمید مقامی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران توضیح داد: با توجه به اهمیت برنامه های فرهنگی و تاثیر مناسب اینگونه برنامه ها در جامعه، نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز اقدام به تالیف کتاب و کتابچه با موضوع های مختلف کرده است.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان نهاد با انجام بررسیهای لازم، موضوع های مورد نیاز برای آموزش را شناسایی می کنند، افزود: کتابچه " فقط دو دقیقه همراه من باش" با رویکرد آثار استاد مطهری با یکصد موضوع متفاوت در یکصد جلد به چاپ رسیده که بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده سری جدید این کتابچه ها به صورت وسیع تر و با طراحی و کاریکاتور مناسب در حال تالیف است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: کتاب" زندگی بهتر" با موضوع راهبردهای ویژه برای دانشجویان جدید الورود و کتابچه "تلنگر" به منظور آشنایی دانشگاهیان با برخی مفاهیم دینی، ویژه ماه مبارک رمضان از جمله کتابهای آموزشی هستند که در نهاد رهبری چاپ و منتشر شده است.

حجت الاسلام مقامی عنوان کرد: مجموعه کتاب "سبا" در 20 جلد با موضوع سلامت، بهداشت و اسلام و همچنین تصویری سازی مجموعه پنج جلدی کتاب کودک با رویکرد سلامت در اسلام و عنوان "سارا، سینا، سلامت" ویژه کودکان پیش دبستانی از جمله آثار در حال طراحی و چاپ هستند که به زودی وارد عرصه فرهنیگ کشور می شوند.

وی از انتشار دو کتابچه آموزشی ویژه زوج های جوان تا پایان سال جاری و افزود: نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز با انجام تحقیقات لازم در زمینه های متنوع اقدام به چاپ و انتشار پوسترهای نمایشگاهی کرده است و این مجموعه پوسترها با موضوع های سیر انقلاب و فساد دربار، زندگی حضرت امام خمینی(ره) و مسائل مربوط به زنان منتشر شده است.