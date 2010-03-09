به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال العین امارات که درحال حاضر در رده سوم رقابت های لیگ حرفه ای فوتبال امارات قرار دارد، درحالی دراصفهان به مصاف صدرنشین فوتبال ایران می رود که در در دیدار نخست خود در ورزشگاه خلیفه بن زاید با نتیجه یک بر صفر مقابل پاختاکور ازبکستان تن به شکست داده است.

العین در سال 1968 در شهر العین امارات تاسیس شد و ریاست آن بر عهده حضا بن زاید آل نهیان است. این تیم را "تونیونیو سرزو"ی برزیلی هدایت می کند. این مربی 54 ساله پیش از این هدایت تیم های الشباب و الهلال عربستان و کاشیما آنتلرز ژاپن را هم بر عهده داشته است. او 57 بار برای تیم ملی برزیل بازی کرده و 7 گل هم به ثمر رسانده است.

الهلال ازحیث افتخار در فوتبال آسیا، از سپاهان پرافتخارتر است. این تیم در سال 2003 با شکست "بک ترو ساسانا"ی تایلند به عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا دست پیدا کرده است.

بازیکنان خارجی العین عبارتند از امرسون برزیلی، خوزه ساند آرژانتینی، خورخه والدیویا از شیلی و لی هو از کره جنوبی.