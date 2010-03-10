پارک جنگلی خاورمیانه صاحب متولی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمدحسن دادخواه در جلسه ستاد دائمی تسهیلات سفر مازندران در استانداری، اداره کل منابع طبیعی را متولی پارک جنگلی نور اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه پارگ جنگلی نور بزرگترین پارک جنگلی کشور محسوب می شود، تصریح کرد: این پارک در گذشته توسط بخش خصوصی اداره می شد ولی به علت عدم دریافت تسهیلات قرارداد با این سرمایه گذار فسخ شد.

کارشناس مسئول پارکهای جنگلی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری با بیان اینکه امکانات پارک جنگلی نور متعلق به سال 1351 بوده و نیازمند بازسازی و نوسازی است، خاطرنشان کرد: منابع طبیعی هیچ گونه اعتباری در خصوص تجهیز پارک جنگلی ندارد وحتی مجوز دریافت ورودی از گردشگران برای تامین هزینه های پارک را ندارد.

کارشناس مسئول پارک های جنگلی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری ادامه داد: متاسفانه درآمدهای ناشی از رستوران و چوب های پارک نیز در اختیار اداره کل نیست و در پارک هزینه نمی شود.

وی از اخبار منتشر شده توسط خبرگزاری مهر به نقل از فرماندار شهرستان نور در خصوص عملکرد ضعیف اداره کل در خصوص این پارک گلایه کرد و اظهار داشت: این پارک دارای سه هزار و 600 هکتار جنگل به عنوان نگینی در بین جنگل های کشور مطرح است ولی متقاضیان سرمایه گذاری تنها حدود 400 هکتار از مناطق تفریحی این پارک را می خواهند که امکان واگذاری آن نیست.

دادخواه افزود: در حال حاضر مجوز واگذاری این پارک به بخش خصوصی را نداریم و نیازمند مکاتبه مسئولین ارشد استان با وزیر جهاد کشاورزی برای دریافت ترک تشریفات و واگذاری پارک به سرمایه گذار واجد شرایط هستیم.

به گفته وی، سازمان بازرسی قوه قضاییه نیز در این خصوص ایراداتی را گرفته است و اجازه هیچ گونه ساخت و ساز سنگین را نمی دهد که این امر برای سرمایه گذاران مقرون به صرفه نیست.

وی به کمبود اعتبارات و نیروی انسانی اداره کل منابع طبیعی در طول سال اشاره کرد و اظهار داشت: در طول سال، 12 نیروی نظافتی در پارک ها مشغول هستند که در ایام نوروز به 16 نیرو افزایش دادیم و در این ایام نیز برای جبران کمبودها دست نیاز به دستگاه هایی نظیر شهرداری ها دراز می کنیم.

معاون عمرانی استاندار مازندران نیز در این نشست بر ایجاد امکانات مورد نیاز مسافرین در این پارک تاکید کرد و گفت: منابع طبیعی باید تلاش حداکثری خود را در خصوص ساماندهی این پارک انجام دهد ولی متاسفانه تاکنون کار خاصی صورت نگرفته است.

سید عیسی هاشمی حیدری افزود: برای جبران کمبودها در روزهای باقی مانده از سال جلسه با حضور برخی دستگاه های شهرستانی و استانی در خصوص ساماندهی این منطقه گردشگری تشکیل خواهد شد.