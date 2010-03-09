هزینه تولید برنج در مازندران زیاد است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، یحیی ابطالی عصر سه شنبه در جلسه ستاد توسعه کشت دانه های روغنی مازندران در ساری با تأکید بر مدیریت صحیح و ایجاد شرایط مطلوب در مزارع گفت: در ابتدای فصل کاشت کلزا به دلیل بارندگی کشت این محصول با شرایط نامطلوب مواجه شد اما با کنترل علفهای هرز و کاربرد بهینه کود و علفکش ها در مزارع می توان عملکرد محصول در واحد سطح را بهبود بخشید.

وی رعایت اصول فنی در مرحله داشت را از عوامل اصلی کاهش شکاف تولید در محصولات کشاورزی برشمرد و افزود : مدیریت تغذیه مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی به منظور کاهش ضایعات ضروری است.

وی بیان کرد: با به کارگیری توصیه های علمی مراکز تحقیقاتی کشاورزی باید از کشاورزی سنتی به سوی کشاورزی نوین گام برداشت.

ابطالی اقدامات انجام شده بخش زراعت را در زمینه افزایش مکانیزاسیون و استفاده بیشتر از ماشین آلات کشاورزی مطلوب ارزیابی و خاطرنشان کرد: امسال در مکانیزاسیون زراعت برنج اقدامات مطلوبی انجام شده است و کاهش هزینه تولید برنج نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز به 31 هزار و 500 هکتار سطح سبز کلزا امسال در مازندران اشاره کرد و گفت: این میزان در مقایسه با پارسال پنج هزار و 300 هزار افزایش سطح دارد.

وحید کاوه افزود: بیش از 20 هزار هکتار از اراضی خشکه زاری و حدود 11 هزارهکتار از اراضی شالیزاری استان به کشت کلزا اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه محققان مرکز تحقیقات کشاورزی بر توسعه کشت کلزا در اراضی شالیزاری تأکید دارند، بیان کرد: با وجود اینکه برداشت کلزا همزمان با کشت برنج به عنوان محصول اصلی استان مازندران مطرح است اما امیدواریم با معرفی گونه های زودرس و پرمحصول به استان مازندران بتوان در راستای برداشت زودهنگام کلزا گام برداریم.

کاوه در زمینه کشت آفتابگردان در دو شهرستان بهشهر و نکا گفت: بذرهای هیبرید و اوپ با قیمتهای مختلف در مرکز خدمات حمایتی وجود دارند و مدیران شهرستانی کشاورزان را در خرید بذر از شرکت خدمات حمایتی ترغیب کنند.

این مسئول ابراز امیدواری کرد که افزایش مبارزه بیولوژیک در همه مزارع تحت پوشش طرح آرمانی سویا در سال جاری اجرا شود.