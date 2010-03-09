در کنار پنج برابر کردن بودجه ورزش به فکر محرومان هم باشید

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی عصر سه شنبه طی سخنانی در دیدار با مسئولان اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم با اشاره به سخن اخیر رئیس جمهوری مبنی بر پنج برابر شدن بودجه ورزش در سال آینده، بیان کرد: هر چند بخش اصلی این بودجه مربوط به ورزش قهرمانی می‌شود اما کسی با اصل ورزش مخالف نیست بلکه سئوال ما از دولت این است که آیا بودجه ورزش مهمتر است یا اینکه این بودجه محرومان اختصاص یابد؟



مردم و دولت به وظیفه اصلی خود در باره محرومان عمل نمی‌کنند



وی با انتقاد از این مسئله که مردم و دولت آن طور که باید و شاید به مسئولیت خود در قبال محرومان عمل نکرده‌اند، تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر محرومیت زیادی در کشور به ویژه در گوشه و کنار کشور وجود دارد، انتظار از مردم و مسئولان این است که بیش از پیش به رفع محرومیت در کشور کمک کنند.



وی اضافه کرد: مسئولان دولتی باید با برنامه ‌ریزی بهتر و گسترده‌ تری برای خدمت به محرومان و نیازمندان داشته باشند.

آیت‌الله مکارم شیرازی همچنین با تاکید بر لزوم توانمندسازی محرومان جامعه از طریق کمیته امداد و دیگر نهادها ابراز داشت: باید برای خودکفایی محرومان در کشور برنامه‌ریزی کرد وگرنه اینکه فقیر همچنان در فقر خود باشد که فایده‌ای ندارد.



فقر اقتصادی منجر به فقر اخلاقی می‌شود



آیت‌الله مکارم شیرازی بر اهمیت توجه به برنامه‌های فرهنگی کمیته امداد تاکید کرد و افزود: فقر اقتصادی خود منجر به فقر اخلاقی و فرهنگی و سیاسی می‌شود و به همین خاطر است که اسلام فقر را از جمله بدترین و زیانبارترین مسائل و معضلات اجتماعی می‌داند.



این استاد برجسته حوزه یادآور شد: جامعه فقیر جامعه وابسته‌ای است که فاقد شخصیت و استقلال لازم است.



مسئولان کمیته امداد قدر کارشان را بدانند



این مرجع تقلید همچنین ضمن تقدیر از فعالیت‌های کمیته امداد امام خمینی(ره) در خدمت‌رسانی به محرومان و نیازمندان جامعه اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین و بزرگترین عبادات در دین مبین اسلام خدمت به محرومان و برآوردن نیاز فقراست و از این حیث مسئولان و کارکنان کمیته امداد باید قدر این توفیقی که خداوند متعال نصیب آنها کرده است را بدانند.