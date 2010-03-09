عملیات اجرایی یک مجتمع بین راهی در فارس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عملیات اجرایی این پروژه توریستی - رفاهی و خدماتی با سرمایه گذاری بیش از دو میلیارد تومان در زمینی به مساحت حداقل دو هکتار آغاز شده و تا سال 90 نیز به بهره برداری می رسد.

احمد رضا نقیب زاده مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری استان فارس در جریان کلنگزنی این مجتمع بیان کرد: این مجتمع ششمین مجتمع بین راهی در فارس بوده که اکنون عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه حمایت شرکت توسعه گردشگری فارس از سرمایه گذران تا زمان بهره بردای از پروژه ها متوقف نمی شود، اضافه کرد: مجتمع مذکور از جمله پروژه های مصوب هیئت دولت در فارس بوده که با مشارکت شرکت توسعه گردشگری آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری استان فارس همچنین اظهار امیدواری کرد که با توسعه زیرساختهای گردشگری به زودی شاهد توسعه پایدار صنعت گردشگری در استان فارس خواهیم بود.

نقیب زاده همچنین اعلام کرد: شرکت توسعه گردشگری فارس در جهت تسهیل و تسریع در روند اخذ مجوزهای مربوطه و پاسخ استعلامها از تمامی سرمایه گذاران حوزه گردشگری حمایت ویژه می کند.