به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود ‌احمدی‌نژاد عصر امروز سه شنبه در دیدار عبدالعزیز اندوا رئیس مجلس سنگال با بیان اینکه دو کشور ایران و سنگال در یک جبهه قرار دارند، اظهار داشت: خوشبختانه همکاری‌های دو کشور به صورت راهبردی، پایدار و گسترده در حال پیش‌روی است و باید خود را برای انجام مأموریت‌های بسیار مهم آماده کنیم.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران و سنگال دو ملت دوست و برادر هستند، گفت: روابط ایران و سنگال نشان‌دهنده عمق روابط قلبی و ایمانی دو ملت و دو دولت است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه ملت ایران و سنگال ملتی مؤمن، باصفا و بافرهنگ هستند و شایستگی بهترین امکانات را دارند، مأموریت اصلی این دو کشور را دسترسی به بهترین پیشرفت‌ها دانست.

وی با اشاره به حمایت مجلس و ملت سنگال از رئیس‌جمهور این کشور، گفت: یک چنین حمایتی نشانه بلوغ یک ملت و کشور است و در غیر این صورت پیشرفتی برای آن کشور اتفاق نخواهد افتاد.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران و سنگال حساسیت و ابعاد مسؤولیت‌های خود را به خوبی شناخته و به آن عمل می‌کنند، گفت: این دو کشور باید در همکاری‌های دوجانبه مکمل یکدیگر باشند و بر ضرورت حضور در عرصه‌های بین ‌المللی و دفاع از حقوق ملت‌های مظلوم تأکید کرد.

وی با بیان اینکه امروز نظام ظالمانه مادی روبه افول است وجهان نیازمند یک نظام جدید انسانی وعادلانه است،حضورجمهوری اسلامی ایران و سنگال را در برپایی این نظام جدید عادلانه در تمامی عرصه‌ها امری ضروری دانست و افزود: دو کشور باید برای خشکاندن ریشه‌های اختلاف و درگیری‌ در کشورهای اسلامی و سایر کشورها تمامی تلاش خود را بکار بندند.

رئیس جمهوردر پایان با اشاره به مذاکرات مناسب و مفید مجلس شورای اسلامی و مجلس سنگال، انجام مأموریت‌های بزرگ از سوی دو کشور را همکاری و همدلی دو مجلس و دو ملت خواند و اظهار داشت: اگر دو کشور در کنار یکدیگر باشند مطمئناً آینده متعلق به ما و از آن ما خواهد بود.

عبدالعزیز اندوا رئیس مجلس سنگال نیز در این دیدار با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران و سنگال دارای روابط عمیق و دوستانه‌ای هستند، اظهار داشت: پیشرفت‌های ایران نه تنها برای ملت ایران بلکه به همه ملت‌های اسلامی تعلق دارد.

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور سنگال در حمایت از جمهوری اسلامی ایران تنها نیست، اظهار داشت: ملت و مجلس سنگال همگی در کنار رییس جمهور سنگال در حمایت از مواضع جمهوری اسلامی ایران حضور جدی دارند.