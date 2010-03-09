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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۵۴

بسکتبال غرب آسیا - تهران

جدال ایرانی‌ها با پیروزی مهرام به پایان رسید

جدال ایرانی‌ها با پیروزی مهرام به پایان رسید

دیدار تیم های مهرام و ذوب آهن در دومین روز مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا با برتری مهرام به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این دیدار که عصر امروز در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد تیم مهرام با نتیجه 87 بر 70 صاحب برتری شد.

شاگردان مصطفی هاشمی در هر چهار کوارتر این دیدار به ترتیب با نتایج 24 بر 21 ، 22 بر 21 ، 19 بر 16 و 22 بر 12 برتری را از آن خود کردند.

ذوب آهن در حالی مقابل حریف ایرانی خود متحمل شکست شد که طی پنج ماه گذشته و در چارچوب رقابتهای لیگ برتر نیز از کسب برتری مقابل مهرام بازمانده بود.

سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا تا 23 اسفندماه جریان دارد. چهار تیم برتر این رقابتها سهمیه حضور در مسابقات باشگاههای آسیا را بدست می آورند. مهرام مدافع عنوان قهرمانی غرب و آسیاست.

کد مطلب 1048903

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