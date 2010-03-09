به گزارش خبرگزاری مهر، طرفین در این دیدار با نفی سیاست‌های سلطه‌طلبانه قدرت‌های بزرگ در‏‎ ‎مناسبات بین‌المللی اراده خود را برای تقویت همکاری‌های دوجانبه و منطقه ای ابراز‏‎ ‎داشتند‎.

دو طرف ضمن تمجید از روابط دیرینه و دوستانه دو‎ ‎کشور بر برداشتن گامهای عملی برای توسعه روابط در ‏بخش‌های سیاسی، اقتصادی، علمی و‏‎ ‎فرهنگی تاکید کردند‎.

تبادل هیئت‌های سیاسی و اقتصادی به ویژه بخش خصوصی‎ ‎دو کشور برای آشنایی هر چه بیشتر دو ‏طرف از یکدیگر از نکات مورد توافق این مذاکرات‎ ‎بود‎.

قرار است به ‌زودی تفاهم نامه مشورت‌های سیاسی دو‏‎ ‎کشور به امضا رسیده و برای توسعه همکاری‌های ‏تجاری و اقتصادی در بخش‌های مختلف‏‎ ‎انرژی، کشاورزی و صنعتی و همچنین موضوع تشکیل کمیسیون ‏مشترک اقتصادی دو کشور‏‎ ‎گفتگوهایی در آینده نزدیک انجام شود‎.

یومائونگ مینت معاون وزیر خارجه میانمار در‎ ‎راس هیئتی، سفر 4 روزه‌ای را به دعوت معاون آسیا و ‏اقیانوسیه وزارت امور خارجه به‎ ‎جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است‎.

در این سفر مقام میانماری در ملاقات با مقامات‏‎ ‎سیاسی و اقتصادی کشورمان ضمن تبادل نظر درباره ‏تحولات منطقه‌ ای و بین‌المللی‎ ‎راههای توسعه مناسبات دوجانبه را مورد بحث و گفتگو قرار خواهد داد‎.