به گزارش خبرگزاری مهر، طرفین در این دیدار با نفی سیاستهای سلطهطلبانه قدرتهای بزرگ در مناسبات بینالمللی اراده خود را برای تقویت همکاریهای دوجانبه و منطقه ای ابراز داشتند.
دو طرف ضمن تمجید از روابط دیرینه و دوستانه دو کشور بر برداشتن گامهای عملی برای توسعه روابط در بخشهای سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی تاکید کردند.
تبادل هیئتهای سیاسی و اقتصادی به ویژه بخش خصوصی دو کشور برای آشنایی هر چه بیشتر دو طرف از یکدیگر از نکات مورد توافق این مذاکرات بود.
قرار است به زودی تفاهم نامه مشورتهای سیاسی دو کشور به امضا رسیده و برای توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی در بخشهای مختلف انرژی، کشاورزی و صنعتی و همچنین موضوع تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور گفتگوهایی در آینده نزدیک انجام شود.
یومائونگ مینت معاون وزیر خارجه میانمار در راس هیئتی، سفر 4 روزهای را به دعوت معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه به جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است.
در این سفر مقام میانماری در ملاقات با مقامات سیاسی و اقتصادی کشورمان ضمن تبادل نظر درباره تحولات منطقه ای و بینالمللی راههای توسعه مناسبات دوجانبه را مورد بحث و گفتگو قرار خواهد داد.
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