آزمایش موفق سامانه موشکی ناوشکن جماران/ جماران آماده مأموریتهای صلح آمیز

فریبرز قادر پناه در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با اعلام اینکه بعد از ظهر سه شنبه با حضور فرماندهان لشکری و مسئولان استانی این موشک مورد آزمایش قرار گرفت، گفت: به دنبال آزمایش سامانه های مختلف ناوشکن جماران که بدست متخصصان دریادل این مرز و بوم ساخته شده و با حضور فرمانده معظم کل قوا به ناوگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ملحق شد، نخستین شلیک عملیاتی سامانه موشکی سطح به سطح نور نیز توسط این ناوشکن امروز با دقت بسیار بالا و انهدام هدف واقعی با موفقیت مورد آزمایش قرارگرفت.

وی بیان کرد: با اجرای موفقیت آمیز شلیک سامانه موشکی ناوشکن جماران، این ناوشکن آماده انجام مأموریتهای صلح آمیز خود در آبهای بین المللی گردید.

قادر پناه گفت : " ناوشکن جماران"، نخستین ناوشکن طراحی شده و ساخته شده بدست متخصصان افتخار آفرین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نخبگان و دانشمندان توانمند ایرانی، سه هفته پیش در مراسم ویژه ای ، با فرمان حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا، رسماً به ناوگان دریایی ارتش ملحق شد.

وی تصریح کرد: با الحاق ناوشکن جماران به ناوگان دریایی، جمهوری اسلامی ایران به جمع معدود کشورهای جهان پیوست که از قابلیت طراحی ، ساخت و تجهیز رزمناوها و ناوشکن های پیچیده و مجهز برخوردارند.

به گفته وی، ناوشکن جماران از جمله رزم ناوهای با ماموریت سه منظوره است که در عرصه های ضد هوایی – ضد سطحی و ضد زیرسطحی از تجهیزات کاملاً پیشرفت برخوردار است.

قادرپناه بیان کرد: علاوه بر متخصصان و دانش آموختگان مراکز آموزشی نیروی دریایی، نخبگان و دانشمندان دهها دانشگاه و مرکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی و متخصصان بخش خصوصی نیز در طراحی و تولید ناوشکن جماران همکاری داشته اند.

ناوشکن جماران که در کلاس خود، در شمار ناوهای پیشرفته محسوب می شود، و از قابلیت حمل و سوختگیری بالگرد نیز برخوردار است. بخشی از سامانه های اصلی این ناوشکن تنها در انحصار چند کشور است اما متخصصان ایرانی موفق شدند این انحصار بین المللی را بشکنند و کشور را به دانش طراحی و ساخت این سامانه های مهم مجهز کنند.