توقف استقلال برابر الجزیره در ورزشگاه آزادی / دو امتیاز پرید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هفته دوم رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 17:30 دقیقه امروز دو تیم استقلال تهران و الجزیره امارات به قضاوت ژئو مینگ از کره جنوبی و در حضور نزدیک به 40 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که دو تیم در پایان به تساوی بدون گل رضایت دادند.

در نیمه اول این دیدار استقلال دقایقی را در اختیار تیم اماراتی قرار داد اما در پنج دقیقه پایانی فشار زیادی روی دروازه الجزیره آورد و دو بار توسط جانوآریو و حسین کاظمی صاحب موقعیت گلزنی شد اما نتوانست به گل برسد تا این نیمه با تساوی بدون گل به پایان برسد.

در نیمه دوم تیم اماراتی به بازی تدافعی روی آورد و با دفاعی چند لایه مقابل حملات پردامنه استقلال ایستاد. صمد مرفاوی در دقایق پایانی این دیدار سیمهدی سیدصالحی و آرش برهانی را نیز به میدان فرستاد تا با سه مهاجم به دروازه حریف حمله کند اما این تاکتیک هم نتوانست باعث رسیدن به گل شود.

استقلال در نیمه دوم نیز صاحب موقعیت های خوبی برای گلزنی شد اما نتوانست از این موقعیت ها استفاده کند تا در دومین دیدار خود به یک تساوی خانگی دست پیدا کند.

در این دیدار حسین کاظمی از استقلال و رافائل سوبیس و اسماعیل موسی البلوشی از تیم الجزیره از داور کره ای این دیدار کارت زرد دریافت کردند.

شاگردان صمد مرفاوی که در نخستین دیدار خود در عربستان برابر الاهلی به پیروزی 2 بر یک دست یافته بودند با از دست دادن دو امتیاز حساس این دیدار خانگی باید منتظر دیدار دیگر گروه اول این مسابقه بین تیم های الغرافه و الاهلی باشد تا وضعیت جدول مشخص شود.