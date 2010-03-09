امیدواری بایدن به نتایج مذاکرات غیرمستقیم سازش خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، "جو بایدن" معاون اول رئیس جمهوری آمریکا ضمن اعلام خرسندی از آمادگی تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم اشغالگر قدس برای آغاز مذاکرات غیرمستقیم سازش خاورمیانه، درباره نتیجه بخش بودن این مذاکرات ابراز امیدواری کرد.

وی پس از دیدار با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت : صلح تاریخی نیازمند خواست هر دو طرف برای انجام تعهدات تاریخی آنها است.



بایدن با نادیده گرفتن نقض مکرر حقوق ملت فلسطین و ادامه ساخت شهرکهای صهیونیست نشین همچنین آمادگی دولت صهیونیستی برای آغاز مذاکرات غیرمستقیم با فلسطینیها را ستوده و آن را گامی به سوی انجام مذاکرات رو در رو در آینده دانست.

در این دیدار همچنین نتانیاهو بار دیگر تاکید کرد که خواست اصلی تل آویو از طرف فلسطینی به رسمیت شناختن این رژیم به عنوان یک حکومت یهودی است. وی در ادامه مدعی شد که پیامد هر گونه توافق صلحی باید تامین امنیت رژیم صهیونیستی باشد.

در کنفرانس مطبوعاتی که پس از این دیدار در تل آویو برگزار شد، بایدن خاطرنشان کرد که در جایی که مسئله موجودیت رژیم صهیونیستی در میان باشد، اختلاف نظری بین تل آویو و وانشگتن نیست.

بر اساس این گزارش بایدن حامل پیامهای "باراک اوباما" برای مقامهای اسرائیلی است که مهمترین آن حصول اطمینان واشنگتن از خودداری تل آویو درباره هر گونه اقدام یکجانبه علیه تهران است.

خاطرنشان می شود که معاون اول اوباما در دیدار امروز سه شنبه خود با "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی با اذعان بر حمایت دولت آمریکا از تل آویو بر لزوم از سرگیری مذاکرات سازش خاورمیانه تاکید کرد.