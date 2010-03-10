همایش "نگرشی بر قوانین انتخاباتی ایران" به دلیل نداشتن مجوز برگزار نشد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش "نگرشی بر قوانین انتخاباتی ایران" که مقرر بود 16 اسفندماه به ابتکار گروه دموکراسی مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی با حضور حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شود، لغو شد.

پایگاه اطلاع رسانی مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی علت برگزار نشدن این همایش را عدم صدور مجوز هیئت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرده است.

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده بود همایش "نگرشی بر قوانین انتخاباتی ایران" با حضور حجت ‌الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود و موضوع سخنرانی وی را"روشها و ضوابط انتخاباتی، چالشها و نیازها " عنوان کرده بود.