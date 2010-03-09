استقلال می خواست از هوا به گل برسد/ به صعودمان امیدواریم

به گزارش خبرنگار مهر، آبل براگا که پس از تساوی عصر سه شنبه تیمش برابر استقلال در سالن کنفرانس خبری ورزشگاه آزادی با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: بازی زیبایی را از سوی هر دو تیم شاهد بودیم. به نظر من استقلال فقط در بازی هوایی از تیم ما برتر بود و به دنبال گرفتن امتیاز با همین تاکتیک بود.

وی ادامه داد: ما با سه مهاجم بازی کردیم تا بتوانیم با یک فوتبال هجومی تیم استقلال را تحت فشار قرار دهیم.

سرمربی تیم الجزیره در مورد اتلاف وقت بازیکنان تیمش گفت: اعتقادی به این صحبت ها ندارم. یک بازیکن ما دو بار وقت تلف کرد و جریمه شد اما در بقیه موارد چنین اتفاقی نیفتاد و بازیکنان ما وقت کشی نکردند.

براگا در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا الجزیره می تواند به دور بعد صعود کند یا خیر، گفت: قطعا راه خیلی سختی در پیش داریم اما به صعود هم امیدواریم. ما تلاش می کنیم تا با بازی های بهتر صعودمان را به دور بعد مسجل کنیم.

وی در پایان در پاسخ یکی از خبرنگاران که از وی سئوال کرده بود آیا شما با آنالیزور خود از بالا و از جایگاه خبرنگاران در ارتباط بودید یا خیر، گفت: بله، ایشان نقاط لازم را به من یادآوری می کرد و فکر نمی کنم که این مسئله اشکالی داشته باشد.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و الجزیره امارات در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا عصر سه شنبه با تساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.