خستگی و بدشانسی عوامل تساوی استقلال برابر الجزیره بودند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی پس از تساوی عصر سه شنبه استقلال برابر الجزیره در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: معتقدم استقلال بسیار خوب ظاهر شد و شایسته پیروزی بود. بازیکنان ما با تمام توان در این دیدار ظاهر شدند اما متاسفانه خستگی ناشی از دیدارهای بسیار نزدیک به همدیگر و پرفشار و همچنین بدشانسی باعث شد تا ما سه امتیاز این بازی را از دست داده و به یک امتیاز بسنده کنیم.

کاپیتان تیم فوتبال استقلال ادامه داد: ما هنوز در ابتدای راه لیگ قهرمانان هستیم و قطعا با حمایت تماشاگرانمان و در بازی خانگی بعدی می توانیم با یک برد شرایط خودمان را بهبود بخشیده و از گروه صعود کنیم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و الجزیره امارات در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا عصر سه شنبه با تساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.