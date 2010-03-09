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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۲۰:۴۶

فرهاد مجیدی:

خستگی و بدشانسی عوامل تساوی استقلال برابر الجزیره بودند

خستگی و بدشانسی عوامل تساوی استقلال برابر الجزیره بودند

کاپیتان تیم فوتبال استقلال خستگی ناشی از دیدارهای لیگ قهرمانان و لیگ برتر را عامل تساوی برابر نماینده امارات عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی پس از تساوی عصر سه شنبه استقلال برابر الجزیره در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: معتقدم استقلال بسیار خوب ظاهر شد و شایسته پیروزی بود. بازیکنان ما با تمام توان در این دیدار ظاهر شدند اما متاسفانه خستگی ناشی از دیدارهای بسیار نزدیک به همدیگر و پرفشار و همچنین بدشانسی باعث شد تا ما سه امتیاز این بازی را از دست داده و به یک امتیاز بسنده کنیم.

کاپیتان تیم فوتبال استقلال ادامه داد: ما هنوز در ابتدای راه لیگ قهرمانان هستیم و قطعا با حمایت تماشاگرانمان و در بازی خانگی بعدی می توانیم با یک برد شرایط خودمان را بهبود بخشیده و از گروه صعود کنیم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و الجزیره امارات در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا عصر سه شنبه با تساوی بدون گل در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.

کد مطلب 1048922

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