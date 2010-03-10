آیت‌الله جعفر سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در مورد مسئله چهارشنبه سوری اظهار داشت: قرآن مجید می‌فرماید یکی از اهداف بعثت پیامبر این است که غل و زنجیری که بر افکار مردم بسته شده بود را باز کند.



وی اضافه کرد: مراد از غل و زنجیر آداب و رسوم جاهلی است که هیچ اثری در اخلاقیات و زندگی انسان ندارد از این رو پیامبر اسلام تمام رسوم جاهلیت که به ضرر انسان بود را لغو کرد.



آیت‌الله سبحانی چهارشنبه سوری را یکی از این رسوم غلط برشمرد و اظهار داشت: چهارشنبه سوری به نحوی که در ایران رسم شده جهل است و ضررهای آن برای همه مشهود است.



این مرجع تقلید اضافه کرد: متاسفانه به خاطر همین رسوم غلط، جوانان زیادی زخمی و کشته می‌شوند و پدران و مادران آنها در سوگ آنها می‌نشینند.



آیت‌الله سبحانی با بیان اینکه عقل و شرع به هیچوجه این آداب غلط را نمی‌پسندد تصریح کرد: همه انبیا و اولیای الهی آمدند تا با خرافات مبارزه کنند و چهارشنبه سوری هم نوعی خرافه است.



وی در عین حال بر لزوم حفظ اصالتها تأکید کرد و یادآور شد: باید از اصالتهایی که موجب پیشرفت ملت ما می‌شود محافظت کرد.

این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: تقلید از دیگران در صورتی درست است که باعث سازندگی شود ولی تقلیدی که مایه بدبختی شود درست نیست.



آیت‌الله سبحانی با اشاره به برخی اعمالی که در چهارشنبه سوری انجام می‌شود تصریح کرد: پریدن روی آتش و گفتن برخی جملات و... به هیچوجه درست نیست.



این مرجع تقلید در پایان از همه مردم خواست که در روز چهارشنبه آخر سال مراقب اعمالشان باشند و دچار مسائل خلاف شرع و عقل نشوند.