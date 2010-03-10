استراوسون در گفتگو با مهر: "آگاهی" از سوی فلاسفه قرن بیستم مغفول واقع شد

پروفسور گلن استراسون استاد فلسفه دانشگاه ردینگ انگلستان و فرزند پیتر استراسون در مورد این موضوع که ویژگی خاص فلسفه در قرن بیستم چیست به خبرنگار مهر گفت: به نظر می‌رسد در طول تاریخ فلسفه، فلاسفه تنها چیزی را که مورد تردید قرار ندادند مسئله آگاهی است. مسئله آگاهی تا قرن بیستم توسط هیچیک از منتقدین مورد تردید و تشکیک قرار نگرفت.

وی افزود: این مسئله توسط ویلیام جیمز نیز مورد تأیید قرار گرفته است. او در دهه 1890 اظهار می‌دارد که هیچ فیلسوفی به واقع وجود آگاهی یا تجربه آگاهی را مورد تردید قرار نداده است و این در حالی است که خیلی مسایل توسط فلاسفه مورد تردید قرار می‌گیرد.

مؤلف کتاب "آزادی و باور" در ادامه افزود: تنها در قرن بیستم است که برخی فلاسفه وجود تجربه آگاهی را مورد تردید قرار داده‌اند. به نظر می‌رسد این عجیب‌ترین چیزی است که در طول تاریخ اندیشه بشر رخ داده است.

وی تصریح کرد: به عبارت دیگر عجیب بودن این موضوع تنها محدود به تاریخ فلسفه نیست بلکه تاریخ اندیشه بشر نیز از این تعجب بی نصیب نمانده است.

استاد فلسفه دانشگاه ردینگ گفت: در بحث فلسفه ذهن نیز برخی معتقد به فیزیکالیسم هستند. این گروه ماده‌گرا نیز خوانده می‌شوند و معتقد هستند که هر چیز ذهنی فیزیکی است. من خودم یک فیزیکالیست واقعی هستم و از منکران وجود آگاهی نیستم.