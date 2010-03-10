اشتغالزایی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی/ اتوماسیون کردن پیگیریها

به گزارش خبرنگار مهر، نشست "گزارش عملکرد سال 1388 سازمان تبلیغات اسلامی" با سخنرانی حجت الاسلام اسماعیل فلاح، معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی صبح امروز سه شنبه 18 اسفند در محل معاونت امور مجلس و استانهای این سازمان برگزار شد.

فلاح با اشاره به اینکه در ابتدای هر سال، آن سال توسط مقام معظم رهبری به اسمی نامیده می‌شود، گفت: ابتدای سال جاری نیز مطابق با سالهای گذشته، سال جدید به نام سال اصلاح الگوی مصرف نامیده شد. بر این اساس این موضوع باید در فعالیتهای سازمانها و دستگاهها مد نظر قرار بگیرد و عملیات خود را با توجه به شعار سال هماهنگ کنند.

وی تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی نظر به اینکه دستگاهی فرهنگی است تمام فعالیتهای خود را در این سال با شعار اصلاح الگوی مصرف شروع کرد و در بسیاری حوزه‌ها عملیاتی کرد و به نتیجه رساند.

فعالیتهای مؤثر در سال اصلاح الگوی مصرف

وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه فعالیتهای خود و مجموعه‌های وابسته در موضوع اصلاح الگوی مصرف اقداماتی انجام داده که این اقدامات خیلی تأثیرگذار بوده است. سازمان در بحث اصلاح الگوی مصرف هم کاهش نیرو را مد نظر داشته و هم صرفه‌جویی در مصارف دیگر را دنبال کرده است و شاید از این جنبه بتواند الگویی برای سایر سازمانها باشد.

فلاح گفت: تلاشهای سازمان توانسته ایجاد اشتغال نماید و سازمان توانسته فعالیتهای خود را به مردم واگذار نماید. مراکز استانی سازمان هم در این زمینه قدمهای مؤثری را برداشته‌اند.

اتوماسیون کردن پیگیریها

وی یادآور شد: اتوماسیون کردن پیگیری‌های اداری از جمله این فعالیتها است. در سازمان پیگیری کاغذی جای خود را به اتوماسیون اداری داد که در مصارف مربوط به کاغذ و مربوط به کارهای دبیرخانه‌ای صرفه‌جویی شد. در تمام 30 استان نیز همین اتوماسیون ادارای وجود دارد و ارتباطات به همین نحو صورت می‌گیرد.

وی در ادامه افزود: در بخش مربوط به فعالیتها و امور فرهنگی نیز به این شعار به نحوی توجه شده است و سازمان با برون سپاری فعالیتهای فرهنگی در مجموعه‌های وابسته به خود این مهم را دنبال کرده است. برای نمونه در موسسه انتشارات امیرکبیر توانستیم یک مجموعه را به بخش خصوصی واگذار کنیم و این فعالیتها می‌تواند الگوی مناسبی برای برون سپاری فعالیتهای فرهنگی در مجامع وابسته به سازمان باشد.

معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به فعالیتهای سازماندر سایر حوزه‌ها خاطر نشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی در کشور و در استانها و شهرستانها جایگاهی را پیدا کرده که مورد مشورت مسئولین استانها قرار می‌گیرد و مسئولان استانی بر اساس این مشورت فعالیتهای فرهنگی خود را سازماندهی می‌کنند.

اجرای طرح گفتمان دینی در مدارس و دانشگاهها

حجت الاسلام فلاح تأکید کرد: برای نمونه در طرح گفتمان دینی که در مساجد انجام می‌شود و سازمان آنرا اداره می‌کند با استقبال زیادی مواجه شده است. این طرح آثار مثبت زیادی داشته و در گفتگو با ائمه جماعات برخی استانها، معلوم شده که این طرح توانسته جای خود را باز کند و اثرگذاری خوبی داشته باشد. همین گفتمانها را با هماهنگی آموزش و پرورش در دبیرستانها و با هماهنگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با دانشگاهیان داریم.

وی با اشاره به اهمیت مسئله اعزام مبلغ گفت: در بحث اعزام مبلغ باید توجه داشت که سه سازمان و به علاوه سازمان تبلیغات اسلامی متولی این امر هستند. دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، دفتر اعزام مبلغ حوزه علمیه قم و سازمان اوقاف دست اندرکار این کار هستند ولی بار اعزام این مبلغین بر روی دوش سازمان تبلیغات اسلامی است. به رغم اعزامهای صورت گرفته ولی این میزان پاسخگوی نیاز کشور نیست و سازمان اقدام به سازماندهی روحانیون بومی درون استانها و شهرستانها کرده و جهش خوبی در اعزام مبلغین داشته است.

وی تصریح کرد: در واقع توزیع جغرافیایی اعزام توسط سازمان تبلیغات اسلامی انجام می‌گیرد. در سال 88 آخرین اعزام مبلغ در ماه محرم صورت گرفته که این میزان بالاتر از 35 هزار نفر بوده است. به رغم تلاشهای صورت گرفته برای اعزام مبلغ ولی میزان اعزامها نتوانسته همه نیازهای این حوزه را رفع کند. البته بخشی از این مشکل به خاطر در اختیار قرار نگرفتن روحانیون تحت پوشش سازمان تبلیغات اسلامی است.

فلاح یادآور شد: در رابطه با مجلس هم ارتباط خوبی میان سازمان و نمایندگان وجود دارد. نمایندگان باعث افزایش بودجه و اعتبار تخصیص یافته دولت به سازمان در سال 88 شدند و امسال هم به همین نحو بوده است. اگر چه دولت همکاری خوبی با سازمان داشته و بودجه خوبی هم به فعالیتهای فرهنگی در بودجه سال آینده تخصیص داده ولی این بودجه تخصیصی به سازمان با توجه به شاخصهای ما برای برنامه چهارم و آنچه که در نظر داریم انجام دهیم کفایت نمی‌کند و قرار است که با تصویب کمیسیون تلفیق این بودجه افزایش یابد تا از این رهگذر بتوان به شاخصهای مورد نظر در برنامه چهارم نزدیک شد.