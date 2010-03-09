صهیونیستها 1600 واحد مسکونی دیگر در بیت المقدس اشغالی می سازند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، وزارت امور داخلی رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه طرح ساخت هزار و 600 واحد مسکونی جدید را در بخش شرقی بیت المقدس به تصویب رساند.

این وزارتخانه طی بیانیه ای اعلام کرد که این تصمیم با هدف گسترش شهرکهای صهیونیست نشین از بخشهای شرقی و جنوبی در منطقه رامات شلومو اتخاذ شده است.

در همین حال برخی از مقامهای شهر بیت المقدس ضمن انتقاد از این تصمیم همزمانی آن با سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا به سرزمینهای اشغالی را تصادفی ندانسته و درباره اثرات مخرب آن بر روند سازش خاورمیانه هشدار داده اند.

شهرک سازی در بیت المقدس از جمله موارد اختلاف بین طرف فلسطینی و رژیم صهیونیستی بوده و از سوی بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی محکوم شده است.

در همین رابطه مقامهای فلسطینی بارها اعلام کرده اند تا زمان توقف این ساخت و سازها حاضر به نشستن بر سر میز مذاکره با مقامهای تل آویو نیستند.

خاطرنشان می شود که به تازگی" دنی آیالون" معاون وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی بار دیگر بر ادامه ساخت شهرکهای صهیونیست نشین در مناطق فلسطینی تاکید کرده و مدعی شده است که این اقدام حق طبیعی صهیونیستها بوده و باید مورد پذیرش طرف فلسطینی قرار گیرد.