بودجه کانونهای مساجد به 25 میلیارد تومان افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هشتمین همایش تجلیل از ائمه جماعات و مدیران نمونه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان تهران، وجود هفت هزار کانون مساجد در کشور را آمار قابل توجهی دانست و اظهار داشت: دولتی که شعارش بازگشت به آرمان های امام (ره) و اهداف انقلاب است قطعا باید توجه ویژه ای به قرآن و مسجد داشته باشد.

سید محمد حسینی با بیان اینکه بودجه سالانه کانون ها از یک میلیارد و 600 میلیون تومان در سال 1384 به 13 میلیارد و 300 میلیون تومان در سال 88 رسیده است گفت: در لایحه دولت به مجلس این میزان به 20 میلیارد تومان در سال 89 افزایش یافته که خوشبختانه در کمیسیون تلفیق نیز پنج میلیارد تومان نیز به آن اضافه شده است.

وی همچنین میزان اعتبار اختصاصی به مبحث فعالیت های قرآنی در بودجه سال آینده را 18 میلیارد تومان دانست و گفت: این میزان در مقایسه با سال 88 که مبلغ اختصاصی 11 میلیارد تومان بود رقم قابل توجهی است.

سید محمد حسینی به پیشنهاد مطرح شده در کمیسیون تلفیق در خصوص اختصاص نیم درصد اعتبارات دستگاههای دولتی به امر ترویج قرآن اشاره کرد و اظهار داشت: دستگاههای دولتی طی قراردادی که با وزارت ارشاد منعقد می کنند در حوزه فعالیت های قرآنی پر رنگ تر و جدی تر از گذشته عمل خواهند کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تاسیس هفت هزارمین کانون مسجد در جزیره هنگام همزمان با سفر مقام معظم رهبری به مناطق جنوب و راه اندازی ناو جماران در خلیج فارس افزود: همین مساجد و کانون ها هستند که توانسته اند عزت و عظمت و اقتدار متعالی را برای کشور به ارمغان آورند.

وی با بیان اینکه مساجد در دوران دفاع مقدس پایگاهی برای اعزام نیرو و دفاع از مرزهای جغرافیائی بودند بر نقش مهم این پایگاههای معنوی در جبهه جنگ نرم تاکید کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه حدود 10 درصد مساجد کشور دارای کانون هستند ادامه داد: پیش بینی می شود تا پایان 5 سال آینده ، 30 درصد مساجد دارای کانون شوند .

وی همچنین افزود: در حال حاضر تنها 6 درصد یعنی چهار هزار مسجد دارای کتابخانه باز هستند که اگر این میزان به 25 درصد یعنی 18 هزار کتابخانه برسد نیاز به سرمایه گزاری داریم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در حال حاضر در حدود 5/3 درصد مساجد دارای کتابخانه مخزن بسته هستند که اگر این میزان به 10 درصد افزایش یابد از 2500 فعلی به هفت هزار در سال 1393 می رسد.

حسینی کانون های فرهنگی و هنری را یکی از عوامل رونق و شکوفائی مساجد دانست و افزود: در هفدهمین سالگرد تاسیس کانون های مساجد هستیم و این نهال نو پا امروز به درختی با طراوت و با نشاطی تبدیل شده که ثمراتش را در بطن جامعه شاهد هستیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با بیان اینکه غربی ها نسبت به نقش مساجد در روشنگری جامعه آگاهند افزود: آنها اساسا با کارکرد بیداری مساجد مخالفند.

وی ادامه داد: غربی ها داعیه جریان آزادی اطلاعات و ارتباطات دارند اما تاب و تحمل اندیشه ای مخالف با خود را ندارند و آن را به شدت سرکوب می کنند.

وی با اشاره به دستگیری حمید مسعودی نژاد ، خبرنگار ایرانی در ایتالیا گفت : این گونه رفتارها محکوم است و قطعا آنها با این شیوه نمی توانند مانع فهم و هوشیاری مسلمانان شوند.

حسینی در پایان سخنان خود از مسئولان و دست اندرکاران خواست بیش از پیش زمینه حضور نوجوانان و جوانان را در کانون های فرهنگی و هنری مساجد فراهم آورند.