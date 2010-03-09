محدودیتهای ترافیکی تعطیلات آخر هفته اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تردد موتورسیکلت از پنجشنبه 20/12/88 تا ساعت 24 جمعه 21/12/88 از محور کندوان (کرج، چالوس)، هراز، فیرزکوه، قزوین - رشت ساوه - همدان و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

محور کرج- چالوس

تردد انواع تریلر و کامیونها از محور کرج - چالوس کماکان ممنوع است.



تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14:30 تا 22 جمعه 21/12/88 از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 17 تا ساعت 22 از بالای مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه خواهد بود.

محور هراز

تردد تمام تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع است.



از ساعت 12 تا 23 روز پنجشنبه مورخ 20/12/88 و از ساعت 5 تا 23 روز جمعه 21/12/88 تردد کلیه کامیون‌ها به استثنای کامیون‌های حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از محور هراز ممنوع است.

محور دماوند



تردد کلیه تریلرها به استثنای تریلرهای مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 6 تا 23 روز جمعه 21/12/88 از تهران به قائمشهر و بالعکس ممنوع است.

محور ساوه - همدان

تردد تریلرها و کامیونها به استثنای تریلرها و کامیون‌های حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 الی 23 روز پنجشنبه 20/12/88 و از ساعت 7 تا 23 روز جمعه مورخ 21/12/88 از ساوه به همدان و بالعکس ممنوع است.

محور قزوین - رشت

از ساعت 12 تا 23 روز جمعه مورخ 21/12/88 تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به استثنای تریلرها و کامیون‌های حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از محور رشت - قزوین و بالعکس ممنوع است.

محور زاهدان - زابل

از ساعت 16 تا 20 روز پنجشنبه 20/12/88 و جمعه 21/12/88 تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای تریلرها و کامیونهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از محور زاهدان - زابل و بالعکس ممنوع است.



هرگونه تغییر در کاهش و یا افزایش ساعات محدودیت با کسب مجوز از پلیس راه ناجا انجام می‌شود.



رانندگان وسایل نقلیه‌ای که در طول مسیر محدودیت در حرکتند موظفند به نحوی برنامه ریزی و تردد کنند که قبل از ساعت اجرای محدودیت از جاده عبور کنند در غیر این صورت از حرکت آنان جلوگیری می شود.



رانندگان وسایل نقلیه باربری و حامل مواد سوختی و فاسدشدنی هنگامی که فاقد بار هستند در محورهایی که محدودیت تردد کامیون و کامیونت و تریلر اعمال می شود مجاز به تردد نیستند.



رانندگان تمام وسایل نقلیه موظفند تجهیزات زمستانی بالاخص زنجیر چرخ همراه داشته و یا خودروی آنها مجهز به لاستیک یخ شکن باشد.



مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا با شماره تلفن 88255555 به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه‌های کشور و امدادرسانی احتمالی به هموطنان است.