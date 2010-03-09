فولادنماینده سرسخت ژاپن راگلباران کرد/ پنجشنبه دیدار با نماینده تایلند

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از گروه اول مرحله مقدماتی مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا عصر امروز در سالن پیروزی اصفهان برگزار شد، دو تیم فولاد ماهان اصفهان و ناگویا اوشنز ژاپن در حضور نزدیک به 8 هزار تماشاگر به مصاف هم رفتند که در پایان نماینده کشورمان به برتری 6 بر 2 رسید.

این دیدار در شرایطی با برتری قاطه تیم کشورمان به پایان رسید که تیم ژاپنی 2 بر1 از فولاد پیش افتاده بود اما پس از اینکه شاگردان افضلی به گل دوم رسیدند و متعاقب آن گل سوم را به ثمر رساندند، شیرازه تیم ژاپنی از هم پاشید و 6 گل دریافت کرد.

در این دیدار وحید شمسایی(2 گل)، محمد طاهری، جواد اصغری مقدم، محمد قاسمی و مجید رئیسی برای فولادماهان سپاهان گل زدند.

تیم فوتسال فولادماهان سپاهان به عنوان تیم صدرنشین این گروه به همراه نماینده ژاپن راهی مرحله نیمه نهایی شد و باید ساعت 19 روز پنجشنبه به مصاف تیم پورت آتوریتی تایلند برود.