حاکمیت لبنان بار دیگر نقض شد/تداوم بی اعتنایی اسرائیل به قطعنامه 1701

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، فرماندهی ارتش لبنان در بیانیه ای از نقض مجدد حریم هوایی این کشور در تجاوز یک فروند هواپیمای رژیم صهیونیستی خبر داد.



بر اساس این بیانیه، یک فروند هواپیمای جاسوسی رژیم صهیونیستی ساعت 7 صبح امروز از فراز منطقه رمیش اقدام به پرواز بر مناطق جنوبی لبنان کرد و سپس در ساعت 40/10 از فراز منطقه الناقوره، آسمان لبنان را ترک کرد و به فلسطین اشغالی بازگشت.



خاطر نشان می شود پرواز جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز شهرها و روستاهای لبنان قطعنامه 1701 شورای امنیت را آشکارا نقض می کند. این قطعنامه در آگوست 2006 به جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان که به پیروزی مقاومت منجر شد پایان داد.

سازمان ملل متحد بارها از رژیم صهیونیستی خواسته است به تجاوزات خود به حاکمیت لبنان پایان دهد، اما این رژیم با بی اعتنایی به این درخواستها همچنان به اقدامات غیرقانونی خود ادامه می دهد.

میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان، صلح مطلوب را مستلزم پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی در سرزمینهای عربی و بازگشت آوارگان فلسطینی دانسته و بر ضرورت فشار بر این رژیم برای اجرای قطعنامه ها از جمله 1701 و پایان دادن به تجاوزات مستمر به حریم هوایی لبنان و جاسوسی در این کشور تاکید کرده است.