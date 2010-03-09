ترور ناکام رئیس شورای بیداری دیاله / دستگیری 10 تروریست القاعده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، یک منبع امنیتی در استان نینوا امروز اعلام کرد نیروهای امنیتی موفق به دستگیری پنج عضو شبکه تروریستی القاعده در غرب موصل شدند.



به گفته این منبع، این افراد در عملیات امنیتی ظهر امروز سه شنبه در منطقه تل الرمان شهر موصل دستگیر شدند و این افراد به عملیات قتل و باج خواهی از بازرگانان برای دستیابی به پول متهم هستند.



استان نینوا که مرکز آن موصل است در مقایسه با استانهای دیگر از مناطق متشنج به شمار می رود که در جریان برگزاری انتخابات روز یکشنبه با اقدامات خشونت آمیزی روبرو بود که طی آن 36 نفر زخمی شدند.



خبر دیگر اینکه نیروهای امنیتی وابسته به وزارت دفاع عراق امروز دو مرد مسلح وابسته به شبکه تروریستی القاعده را در شهر داقوق در جنوب استان کرکوک دستگیر کردند.



به گفته یک منبع امنیتی، نیروهای عراقی در جریان عملیات بازرسی در شهر مذکور با گروهی از تروریستها درگیر شدند که بر اثر آن دو نفر از تروریستها کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.



در ناحیه العوجه در جنوب تکریت نیز یک تروریست تحت پیگرد در عملیات نیروهای پلیس کشته و پنج مظنون به عضویت در شبکه القاعده دستگیر شدند.



خبر دیگر اینکه حسام المجمعی رئیس شورای بیداری استان دیالی از یک سوء قصد جان سالم به در برد، تروریستها با کارگذاشتن بمب در خودروی المجمعی قصد کشتن وی را داشتند که در این راه ناکام ماندند.



در جنوب موصل نیز شش مظنون در عملیات نیروهای امنیتی عراق دستگیر شدند.



همچنین نیروهای امنیتی موفق شدند دو تروریست را در شمال موصل دستگیر کنند؛ این تروریستها درصدد کارگذاشتن بمب در دو سوی جاده اصلی منطقه الزهور در شمال موصل مرکز استان نینوا بودند.

وزارت کشور عراق نیز در بیانیه ای از دستگیری سه تروریست در استان بابل و کشف تعدادی بمب و مقادیری مواد منفجره خبر داد.