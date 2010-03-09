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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۲۱:۳۹

متکی:

کشورهای اسلامی با اسلام هراسی جهان غرب مقابله کنند

کشورهای اسلامی با اسلام هراسی جهان غرب مقابله کنند

ممدو سک رئیس و تعدادی از نمایندگان مجلس سنگال که در تهران بسر می برند امروز با منوچهر متکی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در این دیدار با اشاره به مناسبات گسترده ایران و سنگال تصریح کرد: روابط ایران و سنگال راهبردی است و ما در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همکاری خوبی داریم.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: با توجه به روابط نزدیک سیاسی، همکاری های اقتصادی فیمابین نیز رو به گسترش است و جمهوری اسلامی ایران حضور شرکت های ایرانی درسنگال را تشویق می نماید و این امر انجام پروژه های مشترک را تسریع خواهد کرد.

متکی در ادامه موضوعات مختلف جهان اسلام را یادآور شد و افزود: کشورهای اسلامی برای حل مشکلات بایستی روی مبانی اسلامی تاکید نموده و با اسلام هراسی که توسط جهان غرب به آن دامن زده می شود مقابله نمایند.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: سیاست های افراطی بوش آثار و نتایج غیر قابل جبرانی را بر جای گذاشته و در عراق و افغانستان شرایط دشواری را بوجودآورده است.

رئیس مجلس سنگال با اشاره به ترکیب هیئت پارلمانی سنگال در سفر به کشورمان تصریح کرد: تمامی جناحها و گرایشات مجلس سنگال از شراکت راهبردی با جمهوری اسلامی ایران حمایت می کنند.

ممدو سک اضافه کرد: اسلام هراسی در غرب در حال گسترش است چون غرب از پدیده ای که برتری طلبی آنها را زیر سئوال می برد هراس دارند و به آن حمله می کنند.

وی سپس این سئوال را مطرح کرد بوش افراط گرا است یا آنهایی که او آنان را افراط گرا می نامد.

کد مطلب 1048949

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