جزئیاتی جدید از عاملین اصلی تخلفات دستیاری/ برخی متخلفان آزمون ندادند

محسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در آزمون مجدد دستیاری افرادی که مشکوک به ایجاد اختلال در آزمون دستیاری 29 بهمن بودند و به عبارتی مشکوک به انجام تقلب بودند، کنار گذاشته شدند تا آزمون در امنیت کامل برگزار شود.

وی در پاسخ به این سئوال که این افراد چه تعداد بودند گفت: در حدود 30 نفر بودند که با احترام و کرامت با آنها برخورد شد.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور مجلس ادامه داد: خوشبختانه عاملین اصلی تخلفات و تقلبهای آزمون دستیاری شناسایی شده اند که به دستگاه قضایی هم معرفی شده اند و ما هم به هیچ عنوان کوتاه نمی آییم و همگام با دانشجویان تا حصول نتیجه نهایی موضوع تخلفات را پیگیری می کنیم.

محسن پور در پاسخ به این سئوال که عوامل اصلی تخلفات چه کسانی بودند و آیا از میان مسئولان بوده اند به مهر گفت: فرد یا افرادی که به نوعی در تایپ، تنظیم و ویرایش سئوالات آزمون دستیاری دخیل بودند به عنوان عاملین اصلی معرفی شده اند اما اینکه این افراد چه کسی یا کسانی هستند باید از طریق قوه قضاییه اعلام شود اما مسئولیت آنها در حوزه تایپ، تنظیم و ویرایش بوده است و به هیچ عنوان مقام مسئول نبوده اند.

معاون پارلمانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رد وجود 19 کانال فروش سئوالات و تاکید بر اینکه کانال اصلی فروش سئوالات فرد یا افرادی در وزارت بهداشت بوده اند گفت: در معرفی عاملین اصلی این تخلفات باید همه مسائل و جوانب رعایت شود تا آبروی شخصی بی دلیل ریخته نشود.

محسن پور ادامه داد: از میان حدود 30 نفری که به آنها شک و تردید وجود داشته است داوطلبانی از آزمون هم ممکن است وجود داشته باشند.

وی در پاسخ به این سئوال که گستره فروش سئوال و تعداد سئوالات به فروش رفته به چه صورت بوده است به مهر گفت: 25 سئوال آزمون دستیاری به صورت گسترده و در اکثر نقاط کشور که آزمون برگزار می شده به فروش رفته است اما قیمتهایی که عنوان می شود هیچکدام تایید شده نیست.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور مجلس درباره ریزش تعداد داوطبان آزمون دستیاری مجدد گفت: 110 تا 130 داوطلب در آزمون مجدد دستیاری شرکت نکردند که به نظر می رسد تعدادی از این داوطلبان همان افرادی باشند که در دور اول سئوالات را خریداری کرده اند.

وی درباره نحوه برخورد با متخلفین گفت: قانونی در هیئت رسیدگی به تخلفات در وزارت بهداشت وجود دارد که چه فرد کارمند وزارت بهداشت باشد چه دانشجو و داوطلب آزمون بر اساس این قانون با وی برخورد خواهد شد.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور مجلس درباره آزمون مجدد دستیاری نیز به مهر گفت: آزمون مجدد دستیاری به خوبی و با سلامت کامل برگزار شد. در این آزمون هم از نظر حفاظت سئوالات و هم طراحی راهکارهای بسیار خوب و قابل اعتمادی انتخاب شد. ضمن اینکه قرنطینه تغییر کرد و همه عواملی که در آزمون قبل حضور داشتند حذف شدند تا آزمون در نهایت سلامت برگزار شود.

وی درباره برخورد نمایندگان مجلس با تخلفات آزمون دستیاری و ابطال آزمون گفت: اکثر نمایندگان مجلس اقدام وزیر بهداشت را شجاعانه خواندند و از این اقدام تقدیر کرد. اندک نمایندگانی نیز که اعتراضاتی در این زمینه و همچنین نحوه برگزاری و زمان آزمون مجدد داشتند نیز با حضور وزیر بهداشت به همراه من در کمیسیون آموزش متوجه اقدامات قابل توجه وزارت بهداشت در راستای برگزاری آزمونی سالم شدند.

محسن پور درباره اعتراض و شکایت برخی داوطلبان آزمون دستیاری در زمینه آزمون مجدد و زمان برگزاری آن گفت: تعداد این داوطلبان 100 تا 150 نفر بود که این تعداد در برابر بیش از 16 هزار داوطلب رقم ناچیزی بود. قائم مقام وزیر بهداشت در امور مجلس در پاسخ به این سئوال که موافقید اگر در سال 88 برخورد محکمی با متخلفین دستیاری صورت می گرفت امروز چنین اتفاق و تخلفی روی نمی داد گفت: کاش وزیر شجاعی مثل دکتر دستجدی آن موقع هم بود.