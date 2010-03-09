تصمیم جنگ و صلح در دست اسرائیل است / مقاومت فقط دفاع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، میشل عون رئیس جریان ملی آزاد مسیحی لبنان تاکید کرد استراتژی دفاعی به معنای استفاده از تمام امکانات و وسایلی که در اختیار داریم برای دفاع از کشور است.



عون خاطر نشان کرد : استراتژی دفاعی تمام توانمندیهای ملت را شامل می شود و به این معناست که تمام وسایل وامکاناتی را که در دسترس ماست برای دفاع از کشورمان در صورت وقوع جنگ یا وضعیت امنیتی که خطری برای موجودیت دولت باشد به کار گیریم.



رئیس جریان ملی آزاد لبنان گفت : ما در وهله اول به خودمان تکیه می کنیم، اما این به معنای آماده شدن برای حمله نیست، بلکه ما از پیوند میان ارتش، مقاومت و ملت دفاع می کنیم، ارتش می تواند گروههایی را برای جنگ به شیوه جنگ چریکی آماده کند، زیرا هیچ راهی برای جنگ منظم با اسرائیل جز با این شیوه وجود ندارد.



وی با تاکید مجدد بر مشرویت مقاومت خاطر نشان کرد هر کس از خود دفاع می کند از مجازات مبرا است و سازمان ملل متحد اجازه چنین کاری را داده است.



عون همچنین خاطر نشان کرد امکان طرح تمام موضوعات برای دستیابی به استراتژیک کاملی برای دفاع از کشور وجود دارد.



وی درباره موضوع گفتگوهای ملی لبنان که از امروز از سرگرفته شد، گفت مسئله مهمی امروز در گفتگوهای ملی که در کاخ بعبدا انجام شد، وجود نداشت و ما همچنان در مرحله بیان دیدگاهها هستیم.



رئیس جریان ملی آزاد مسیحی و یکی از همپیمانان حزب الله خاطر نشان کرد : نباید از تصمیم جنگ و صلح حرف زد، زیرا این تصمیم در دست اسرائیل است همانطور که در سال 2006 مشاهده کردیم، تصمیم جنگ نه در دست ما و نه در دست مقاومت است، مقاومت فقط تصمیم دفاع را می گیرد.

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