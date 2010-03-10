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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۱۵

خورشیدوند:

فرماندهی دریابانی در سه استان تشکیل شد

فرماندهی دریابانی در سه استان تشکیل شد

گرگان - خبرگزاری مهر: جانشین مرزبانی ناجا گفت: تاکنون در سه استان علاوه بر فرماندهی مرزبانی، فرماندهی دریابانی نیز تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار رحیمی خورشیدوند شامگاه سه شنبه در مراسم معارفه فرمانده مرزبانی گلستان افزود: پیش از این فرماندهی مرزی استانها برعهده فرمانده انتظامی استانها بود که مقرر شد فرماندهی مستقلی در این زمینه تشکیل شود تا زیر نظر ستاد فرماندهی فعالیت کند.

وی اظهار داشت: براساس مصوبه مجلس بیش از 27 وظیفه برعهده مرزبانی گذاشته شده است که کنترل و محدودیت در منطقه مرزی، اجرای قوانین مرزی در هوا، مبارزه با انواع قاچاق از جمله وظایف است.

وی خاطرنشان کرد: برخورد با تجاوزهای نظامی از طریق دیده بانی، نظارت بر ارگانها و سازمانهای حفاظتی در مرز از دیگر وظایف است.

فرماندهی مرزبانی در 16 استان تشکیل می شود

سردار خورشیدوند بیان داشت: اکنون کار تدوین ساختار و جدول سازمان مرزبانی و ساماندهی نیروها آغاز شده است و این مرزبانی در 16 استان کشور تشکیل می شود.

جانشین مرزبانی ناجا بیان داشت: برای مرزبانی ناجا بودجه ای مستقل درنظر گرفته شده که تامین این اعتبار در رفع نیازمندی ها و تقویت این مرزبانی موثر است.

در این نشست سرهنگ " ولی رضایی نژاد " به عنوان اولین فرمانده مرزبانی گلستان معرفی شد.

کد مطلب 1048954

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