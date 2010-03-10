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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۰۵

جشنواره ملی انیمیشن کودک در آبادان برگزار می شود

جشنواره ملی انیمیشن کودک در آبادان برگزار می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر انجمن فرهیختگان جوان آبادان از برگزاری جشنواره انیمیشن کودک "جوانه اسپند" در این شهرستان خبر داد.

محمود رضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان با اعلام این خبر و با بیان اینکه برای نخستین بار در کشور جشنواره انیمیشن کودک توسط خود کودکان در دو زمینه داستان و تصویرسازی طراحی و اجرا می‌شود، گفت:‌ داور این دوره از جشنواره گیزلاوارگا سینایی نقاش بین‌المللی و عضو گروه هنری دنا است.

وی افزود: یک ورک‌شاپ یک روزه نیز ساعت 19 روز 22 اسفندماه توسط گیزلاوارگا سینایی در محل دائمی نمایشگاه‌های شرکت پالایش نفت آبادان برگزار می‌شود.

ابراهیمی با بیان اینکه در حین برگزاری جشنواره نمایشگاهی از آثار انیمیشن این کودکان نیز به اجرا در می‌آید،گفت: علاقمندان می‌توانند از ساعت 9 تا 12، 16 تا 20 روز 22 تا 24 اسفندماه به محل دائمی نمایشگاه‌ها ی شرکت پالایش نفت آبادان مراجعه کنند.

کد مطلب 1048957

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