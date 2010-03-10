نخستین چاه در مخزن خامی میدان نفتی آغاجاری با موفقیت حفاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، معاون مهندسی نفت مدیریت امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: حفاری چاه 187 آغاجاری با هدف توصیف سازندهای مخزن خامی و تعیین محدوده این مخزن گازی، شناخت بهتر سنگ مخزن و تولید گاز از اردیبهشت سال جاری آغاز شده بود.

حمید دریس اظهار داشت: هم اکنون این چاه پس از حفاری تا عمق مورد نظر، انجام لایه آزمایی، راندن رشته تکمیلی استاندارد چاه و تکمیل در سازند فهلیان به جریان افتاد و به عنوان نخستین چاه تولیدی مخزن خامی میدان آغاجاری آماده بهره برداری شده است.

دریس یادآور شد: نخستین چاه مخزن خامی میدان آغاجاری در سال 1354 حفاری و به دلیل مانده گذاری و عدم دستیابی به اهداف مورد اشاره در لایه های بالاتر مسدود شد.

مخازن خامی عمیق ترین و پرفشار ترین مخازن هیدروکربوری ایران به شمار می آیند و حفاری در این مخازن که بیشتر ً گازی هستند از حساسیت و اهمیت قابل توجهی برخوردار است و به دانش و تجربه کافی نیاز دارد.

میدان آغاجاری در یک صد کیلومتری جنوب شرقی اهواز و در محدوده عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری قرار دارد.

مخزن آسماری این میدان در سال 1315 کشف شد و از سال 1317 به بهره برداری رسید و سال ها تولید کننده عمده نفت ایران بود.

هم اکنون تولید نفت از میدان آغاجاری حدود 140 هزار بشکه است و پیش بینی می شود با تداوم تزریق گاز به این مخزن افزایش یابد.