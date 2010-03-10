"النگ دره" جولانگاه اره موتوریها/ 70 درصد درختان قطع شده بی خطر بودند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، گرچه خبر مربوط به قطع 176 اصله درخت در پارک جنگلی النگ دره قبل از هفته منابع طبیعی صدای اعتراض برخی طبیعت دوستان را بلند کرد، برخی خبرها حاکی از ادامه این روند در هفته منابع طبیعی است.

صدای اره موتوری در روزهای اخیر نیز در پارک جنگلی النگ دره گرگان طنین انداز شد. اره هایی که به جان درختان بیگناه این پارک افتاده است و خون درختان بیگناه و ارزشمند در زمین این پارک جاری و صدای ضجه آنها، حمایت طبیعت دوستان را طلب می کند.

900 درخت النگ دره قطع می شود

برخی منابع غیررسمی اعلام کرده اند مجوز قطع 900 درخت در این پارک صادر شده که از این تعداد 600 درخت در مسیر رفت جاده جنگلی پارک و 300 درخت در مسیر برگشت واقع شده است.

یکی از گردشگران پارک جنگلی النگ دره به خبرنگار مهر افزود: شنیدن صدای اره موتوری در این پارک و قطع درختان جوان، دل هر طبیعت دوستی را به درد می آورد.

محسن لطیفی بیان داشت: مسئولان خطرساز بودن را دلیل قطع درخت در این پارک اعلام می کنند درحالیکه بسیاری از درختان قطع شده، جوان هستند و مشکلی نداشتند.

وی اظهار داشت: مسئولان باید پاسخ دهند که چرا در حالیکه برخی از این درختان جوان بوده و مشکل پوسیدگی نداشته ند، قطع شده اند.

یک دوستدار محیط زیست، قطع درختان زیبای پارک جنگلی النگ دره گرگان را به عنوان یک فاجعه زیست محیطی نام برد و گفت: این فاجعه به بهانه خطرساز بودن و با مجوز از سوی مسئولان دولتی صورت گرفته است.

حسین شیخی که به همراه خانواده اش برای تفرج به این پارک سفر کرده است، بیان داشت: قطع درختان زیبا و ارزشمند این پارک در هفته منابع طبیعی با شعار این هفته که "حفاظت طبیعت، پیروی شریعت" است، منافات دارد.



وی بهره برداری بی رویه، تاج بری، تبدیل جنگل به عرصه چرا و قطع درختان را از جمله عوامل تخریب جنگل برشمرد و از مسئولان امر خواست تا جلوی این فاجعه زیست محیطی را بگیرند.

شیخی عنوان کرد: جنگل، پارک و فضای سبز در داخل و اطراف شهرها به مردم خسته از زندگی ماشینی و سرو صدای محیط این امکان را می دهد تا در ایام فراغت در این اماکن به تفریح و استراحت بپردازند ولی قطع درختان پارک النگ دره، خاطره بدی را در ذهن گردشگران برجای گذاشته است.

وی عنوان کرد: تفرجگاه جنگلی النگ دره از معدود مناطق تفرجگاهی استان گلستان است که متاسفانه، اره برقیها در روزهای اخیر به جان درختان بیگناه افتاده اند و این درختان درحال نابودی هستند.

درختان النگ دره ایستاده می میرند

به گزارش خبرنگار مهر، درختان پارک جنگلی النگ دره گرگان به رغم زیبایی و منحصر بفرد بودن، ایستاده درحال مرگ و نابودی هستند که تداوم این روند، زنگ خطری است برای عرصه های جنگلی استانهای شمالی.

درحالیکه هر ساله حوادث ناگواری مانند سیل، جان و مال اهالی استان را به خطر می اندازد، قطع و از بین بردن گونه های درختی و جنگلی، روند فرسایش خاک و بروز حوادث طبیعی را در استان تشدید خواهد کرد.

عرصه های جنگلی گلستان به عنوان بخشی از جنگلهای شمال هستند که به جنگلهای رویشی و هیرکانی شهرت دارند و به برکت رطوبت ناشی از دریای خزر، تکمیل یافته اند و متعلق به اواخر دوره سوم زمین شناسی است.

عرصه های جنگلی گلستان و شمال ایران به عنوان کهن ترین جنگلهای شمال به شمار می روند که تاکنون بیش از 80 گونه درختی شامل پهن برگ، چهار گونه سوزنی برگ و 50 گونه درختچه ای در این عرصه ها شناسایی شده است.



النگ دره منطقه نمونه گردشگری کشور

براساس اعلام مسئولان منابع طبیعی گلستان گونه های قطع شده درختان در پارک جنگلی النگ دره گلستان، ممرز، بلوط و انجیری هستند و صدای اره موتوریها برای قطع این درختان بی پناه در هفته منابع طبیعی به اوج رسیده است.

پارک جنگلی النگ دره در دامنه جنگل های انبوه شمالی با پوشش گیاهی ویژه و وجود رودخانه و چشمه های بسیار دیدنی، چشم انداز طبیعی ویژه ای به آن بخشیده است و این پارک می تواند یکی از مناطق جذاب گردشگری در استان گلستان باشد.

این پارک زیبا، به مساحت ۱۸۵ هکتار و در ۵ کیلومتری جنوب غربی شهر گرگان در مسیر جاده ناهارخوران قرار گرفته است که این منطقه در فصلهای بهار و تابستان بویژه در روزهای گرم و آفتابی سرشار از افراد و خانواده های شهری و روستایی است که از هوای گرم و شرجی شهر گرگان، روستاها و شهرهای اطراف به این منطقه پناه می برند تا ساعاتی را در فضایی مطبوع سپری کنند.

پارک جنگلی النگ دره، با داشتن آب و هوای کوهستانی، دارای تابستان معتدل و زمستان سرد و برفی است، آب و هوای این منطقه حداقل ۱۰ درجه خنک تر از نقاط شهری و پرجمعیت است و این پارک در دامنه جنگل های انبوه شمالی قرار دارد که از پوشش درختان جنگلی برخوردار است. مهم ترین انواع درختان این پارک جنگلی را انجیلی و ممرز، توسکا، لرگ، افرا، بلوط، بید، شیردار و خردمندی تشکیل می دهد.

آب مورد نیاز پارک از چشمه افرایی و زیبایی که در اطراف پارک واقع شده تأمین می شود. رودخانه " قلاشی" از قسمت جنوب پارک تا شمال امتداد داشته و تقریباً از وسط آن می گذرد. در نزدیکی این رودخانه، ۳چشمه آب با کیفیت بسیار بالا قرار دارد که چشم انداز طبیعی منحصر به فردی ایجاد کرده است.

النگ دره براساس مصوبه هیئت دولت جزو مناطق هفت گانه نمونه گردشگری کشور در استان گلستان اعلام شده است و امکانات موجود در پارک النگ دره شامل برق رسانی، سرویس های بهداشتی، جاده آسفالته، نمازخانه، پارک کودک، زمین ورزش، ساختمان های نگهبانی، منطقه کمپینگ و پیک نیک است.

این پارک جنگلی از سوی دفتر جنگلکاری و پارک های جنگلی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، به عنوان پارک جنگلی شاخص شمال کشور انتخاب و معرفی شده است.