پتروشیمی بندرامام عنوان پنج ستاره بنیاد کیفیت اروپا را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ماهشهر،‌ مدیر مطالعات راهبردی و امور سیستم‌های پتروشیمی بندرامام گفت: شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام هم اکنون محصولات خود را به 22 کشور جهان صادر می‌کند و بر فعالیت بیشتر در بازارهای اروپایی را هدف‌گذاری کرده است.

نوید نادرپور تصریح کرد: برای دستیابی به این موفقیت 10 کار گروه تخصصی تعالی سازمانی تشکیل شد، خود ارزیابی‌های متعددی با استفاده از روش پرفرما در سطح کلیه گروه‌های تخصصی و ارزیابی سرآمدی سازمان توسط شرکت OQS اتریش براساس مدل سازمانی (EFQM) انجام شد. همچنین پروژه‌های بهبود در سطح کلیه گروه‌های تخصصی انجام و جلسات هم‌اندیشی با کارکنان شرکت برگزار شد.

وی افزود: همچنین دوره آموزشی رسمی تربیت سرارزیاب تعالی سازمانی توسط بنیاد کیفیت اروپا EFQM در این شرکت برگزار شد که در نهایت گواهینامه سر ارزیاب به 11 نفر از مدیران ارشد این شرکت اعطاء و نام آنها به عنوان ارزیاب رسمی در سایت رسمی EFQM اروپا درج شد.

نادرپور خاطرنشان کرد: شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام به عنوان بزرگترین تولیدکننده محصولات پتروشیمیایی و یکی از پیشگامان در عرصه سازمانی با توجه به دریافت این نشان به بالاترین سطوح سرآمدی و تعالی دست خواهد یافت.

وی گفت: شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام بیش از 20 گواهینامه‌، تندیس و تقدیرنامه‌ ملی و بین‌المللی از مراجع معتبر داخلی و خارجی کسب کرده است که عمدتا در زمینه بهبود کیفیت، رعایت محیط زیست، بهره‌وری، بهبود تولید، مدیریت و مصرف بهینه‌ انرژی بوده‌اند و اکنون به عنوان نخستین شرکت ایرانی موفق به دستیابی گواهینامه پنج ستاره از سازمان EFQM بنیاد کیفیت اروپا شد.

به گفته وی استقرار این مدل در سازمان موجب هماهنگی بیشتر شده و راه را برای جاری سازی تصمیمات مدیریتی هموارتر ساخته است.

مدیر مطالعات راهبردی و امور سیستم‌ها افزود: بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (European Foundation for Quality Management) که با نام اختصاری (EFQM) در دنیا شناخته شده است، براساس 8 اصل بنیادی نتیجه‌گرایی، مشتری مداری، رهبری و ثبات در مقاصد، توسعه و مشارکت کارکنان، یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر، توسعه شراکت‌ها و مسئولیت اجتماعی شرکت استوار است.