زمان اعلام نتایج اولیه و نهایی کنکور ارشد/ ظرفیت پذیرش در کنکور ارشد

دکتر محمد حسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان اعلام نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد نیز گفت: پس از انتخاب رشته داوطلبان در خرداد ماه نتایج نهایی در هفته اول شهریور ماه اعلام می شود. وی درباره ظرفیت پذیرش در کنکور کارشناسی ارشد و احتمال افزایش ظرفیت نسبت به سال گذشته گفت: ظرفیت پذیرش نسبت به سال گذشته افزایش می یابد و 45 تا 50 هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد امسال پذیرفته خواهند شد. رئیس سازمان سنجش از تاثیر معدل در کنکور ارشد نیز خبر داد و گفت: در آزمون کارشناسی ارشد معدل داوطلبان 20 درصد تاثیرگذار است. سرورالدین افزود: این آزمون نزدیک به 142 رشته تحصیلی را شامل می شد و در 40 شهرستان و 95 حوزه اصلی امتحانی برگزار شد. وی گفت: تعداد شرکت کنندگان در این آزمون نسبت به سال گذشته 100 هزار نفر بیشتر بود و در سلامت و امنیت برگزار شد. سرورالدین با تاکید بر اینکه باید سیاستهای دانشگاههای بزرگ به سمت توقف توسعه دوره‌های کارشناسی پیش رود گفت: باید کلیه سیاستها به سمت ظرفیت سازی برای دوره تحصیلات تکمیلی که دارای متقاضی زیادی است باشد . امتحانات ‌139 کد رشته‌‌ امتحانی‌ آزمون کارشناسی ارشد صبح و بعد از ظهر روزهای‌ 28، 29 و 30 بهمن ماه 1388 با رقابت بیش از 800 هزار داوطلب شد.

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