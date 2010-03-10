40 منطقه و روستای گردشگری در استان مرکزی شناسایی شده است

محمدحسین‌ فرمهینی‌فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: تورگردانی، راهنمایی موزه‌ها، فعالیت شرکتهای تعاونی گردشگری از جمله فعالیتهایی است که هم باعث اشغالزایی می‌شود و هم در معرفی استان مرکزی به عنوان سرزمینی کهن با فرهنگی اصیل و مشاهیر بلندآوازه نقش موثری ایفا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه گسترش توریسم برای مقابله با تهاجم فرهنگی غرب ضروری است، بیان داشت: با گسترش این صنعت در کشور می‌توان ضمن صدور فرهنگ اصیل ایرانی زمینه را برای تقویت هنجارهای فرهنگی در میان مردم فراهم کرد که در این راستا نقش سازمان‌های مردم نهاد نقشی بسیار حساس و تاثیرگذار است.

فرمهینی‌فراهانی افزود: سازمان میراث فرهنگی متولی اصلی این صنعت در کشور است، ولی با توجه به حجم بالای نیازهای این بخش، همه دستگاه‌ها و بخش‌های دولتی و خصوصی باید برای تقویت صنعت گردشگری و ایجاد زمینه‌های لازم برای توسعه آن بکوشند، چراکه توسعه این صنعت یکی از ابزارهای مهم رشد اقتصادی و اجتماعی شهرها خواهد بود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: استان مرکزی در مقایسه با سایر استان‌های کشور از استعدادها و توانمندی‌های بسیاری در زمینه گردشگری و جاذبه‌های تاریخی برخوردار است، که همین دلیل موجب تمایل گردشگران به بازدید از نقاط دیدنی شهرهای استان شده که ایام نوروز یکی از فرصت‌های طلایی برای معرفی این جاذبه‌ها به گردشگری است.