میزان و جزئیات درخواستها و شکایات وارده به وزارت علوم

امیر ارجمندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بیشترین مواردی که به ما ارائه می شود مربوط به درخواستهای دانشجویان است و بسیار کم با موارد شکایت روبرو هستیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه با برنامه ریزی مناسب دولت نهم و دهم برای سفرهای استانی بحث ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در هر استان به صورت مجزا با ایجاد ستادی دنبال می شود.

معاون دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم افزود: در هر سفر استانی حدود 250 تا 450 متقاضی مراجعه می کنند که تنها حدود 10 مورد آنها مربوط به شکایات است و درخواستهای آموزشی بیشترین موضوع مراجعات را شامل می شوند.

وی درباره موضوع درخواستهای متقاضیان در سفرهای استانی و همچنین مراجعات به این دفتر در محل وزارتخانه گفت: تقاضای انتقالی یا میهمانی، مساعدتهای مالی نظیر تخفیف شهریه، کمک هزینه خوابگاه و همچنین درخواستهای وامهای دانشجویی بیش از سرانه هر دانشجو از جمله درخواستهای متقاضیان به این دفتر چه در سفرهای استانی و چه در وزارتخانه است.

امیرارجمندی ادامه داد: مخترعین و نخبگان استانی نیز به این دفتر یا ستاد مربوطه در سفرهای استانی مراجعه می کنند و خواستار حمایت می شوند.

وی در پاسخ به این سئوال که چگونه به این درخواستها پاسخ داده می شود گفت: درباره مساعدتهای مالی مانند تخفیف شهریه تا حد امکان از طریق ارتباط با مراکز دانشگاهی حتی دانشگاه آزاد با متقاضیان همراهی می شود درباره درخواستهای نقل و انتقال نیز با هماهنگیهایی که صورت می گیرد در صورت امکان به درخواستها پاسخ مثبت داده می شود.

معاون دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم ادامه داد:از طریق کمیته امداد یا افراد خیر نیز مساعدتهای مالی به دانشجویان کم بضاعت یا نیازمند مراجعه کننده صورت می گیرد همچنین به درخواستهای وامهای دانشجویی بیش از سرانه هر دانشجو تا حد امکان از طریق همکاری صندوق رفاه دانشجویان پاسخ داده می شود.

وی درباره راهکار حمایت از مخترعان نیز گفت: مخترعان از طریق مراکز رشد و کارآفرینی و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی برای کمکهای مالی و استفاده از امکانات تحقیقاتی و آزمایشگاهی و معرفی به بنیاد ملی نخبگان برای حمایت و استفاده از تسهیلات لازم معرفی می شوند.

وی در مورد شکایات محدودی که به این دفتر ارائه یا در سفرهای استانی از طریق مراجعه متقاضیان مطرح می شود نیز گفت: اکثر این شکایات آموزشی یا استخدامی است بازگشت به تحصیل، تبدیل وضعیت استخدامی، استفاده از تسهیلات استعدادهای درخشان و در موارد خیلی محدود نارضایتی از مسئولان دانشگاه از جمله شکایاتی است که مطرح می شوند.

ارجمندی درباره رسیدگی به این شکایات به مهر گفت: در زمینه اشتغال و استخدام برای جذب در هیئت علمی خیلی از مواقع قوانین درست موجود محدودیتهایی ایجاد می کنند بنابراین راهکاری برای پاسخ مثبت به این شکایات وجود ندارد مثلا نمی توان پاسخ مثبتی به فارغ التحصیل کارشناسی ارشدی که خواستار استخدام در محیط دانشگاه به عنوان هیئت علمی است داد زیرا قوانین موجود اجازه جذب فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد را به صورت مربی جز در موارد خاص نمی دهند یا درباره استعدادهای درخشان با توجه به تکمیل ظرفیت دانشگاهی که این متقاضان خواهان تحصیل در آن هستند امکان پاسخ مثبت به شکایت وجود ندارد.

وی تاکید کرد: خوشبختانه افرادی که شکایاتی مانند مسائل فوق را دارند وقتی با حوصله و صبر مسئولان دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم و معاون وزیر علوم که در ستاد مستقر می شود روبرو می شوند و پاسخهای منطقی آنها را می شنوند اقناع شده و راضی دفتر یا محل ستاد در استانها را ترک می کنند.

معاون دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم درباره نحوه ارائه درخواستها و شکایات به این دفتر گفت: از سه طریق سیستم طرح سامد در سفرهای استانی یا تهران و یا دفاتر ارزیابی عملکرد استانها این موارد ارائه می شود پس از ارائه درخواستها پیگیریهای لازم از سوی سامد صورت می گیرد ضمن اینکه ما نیز در دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم مواردی که از سفرهای استانی ارجاع می شود را به صورت رسمی مجددا تا حصول نتیجه پیگیری می کنیم.

وی ادامه داد: در هر استان 250 تا 450 متقاضی حضوری در ستاد داریم اما اگر بخواهیم آمار درخواستهای ارائه شده از سامد را نیز محاسبه کنیم بین یک هزار تا یک هزار و 200 مورد درخواست باید مورد رسیدگی قرار گیرند.

امیرارجمندی میزان مراجعه متقاضیان به وزارتخانه را نیز روزانه 30 تا 50 مورد دانست و گفت: میزان درخواستها نسبت به دولت هشتم 10 تا 15 برابر شده است اما خوشبختانه حتی یک مورد مربوط به مشکلات مالی مسئولان دانشگاهها نبوده که قابل تقدیر است.