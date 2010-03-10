به گزارش خبرنگار مهر، گروه دستان به عنوان یکی از گروههای معتبر موسیقی ایرانی با سابقه نزدیک به دو دهه فعالیت هنری برنامه های موفقی را در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر برگزار کرده است. این گروه تا کنون با خواننده های مختلفی به روی صحنه رفته و آلبومهای با کلام و بی کلام متعددی نیز منتشر کرده است که "به نام گل سرخ" یکی از آخرین آنها است.

گروه دستان در برنامه ریزی برای اجرای سلسله کنسرتهای خود در اروپا قصد دارد قطعات این آلبوم را به همراه دونوازی با یک نوازنده هندی و دیگر قطعات بی کلام ارائه دهد. سعید فرجپوری نماینده گروه موسیقی "دستان" در توضیح بیشتر جزئیات این کار به خبرنگار مهر گفت : در این کنسرتها گروه "دستان" قطعاتی از ساخته های حمید متبسم و با آواز سالار عقیلی را در کشورهای آلمان، سوئد، بلژیک، هلند، سوئیس و اتریش اجرا می کند.

وی در ادامه افزود : این کنسرت در سه بخش برگزار می شود. بخش نخست به گروه نوازی یاران دستان اختصاص دارد و در بخش دوم دو نوازی "رجیب چاک روارتی"- نوازنده مهمان از هند که با ساز "سارود" در این کنسرت حضور دارد- و پژمان حدادی (تمبک) به روی صحنه می رود که در این بخش ترکیبی از موسیقی هند و موسیقی دستگاهی ایران اجرا می شود و همچنین در بخش سوم قطعات آلبوم "به نام گل سرخ" اجرا خواهد شد.

این نوازنده کمانچه در ادامه صحبتهای خود با اشاره به انتشار همزمان آلبوم "به نام گل سرخ" با مجموع اجراهای این گروه در اروپا گفت : یکی از اتفاقهای خوب در مجموع کنسرتها انتشار این آلبوم توسط شرکت فلتسیال هارمونیز است که یکی از قدیمیترین شرکتهای جهانی در حوزه تولید و تکثیرآثارموسیقی است. این شرکت سال گذشته دو آلبوم "قیچک کولی" و "خورشید آروز" را نیز منتشر کرد و برنده جایزه نقد موسیقی در سال 2009 از آلمان شد .

فرجپوری در پایان صحبتهای خود به ویژگی آهنگسازی این اثر اشاره کرد و گفت : آلبوم "به نام گل سرخ" اثر تنظیم شده برای سازهای مختلف موسیقی سنتی است اما آنچه رنگ و عطر خاصی به این آلبوم می بخشد اضافه شدن ساز "سیتار" به سازبندی این آلبوم است و این ترکیبی است که گروه دستان تا کنون تجربه نکرده بود و به نظرم این اتفاق مثبتی است.

مشکلات برگزاری کنسرت در ایران زیاد است

حمید متبسم آهنگساز آلبوم "به نام گل سرخ "در خصوص چرایی استفاده از "سیتار" در ترکیب سازبندی کنسرت اروپا اشاره کرد و گفت: دلیل استفاده از این ساز حالت و تاثیری است که من از شعر گرفتم و دوست داشتم از محدوده مرز ایران خارج شوم و این تصمیم به خاطر جهانی بودن اشعار کدکنی و ارتباطی است که این شاعر با تمام انسانها برقرار می کند. در واقع دلم می خواست لحظه و "آنی" که در شعر اتفاق می افتد را به وسیله ساز سیتار نشان دهم. همین مسئله باعث شد تا یک ساز از یک فرهنگ دیگری انتخاب کنم فرهنگی که با فرهنگ قومی و ملی ایران چندان هم دور نیست. البته ناگفته نماد که در اجرای صحنه ای از ساز "سارود" استفاده می کنم.

این نوازنده تار در پاسخ به این سئوال که چه فرقی بین ساز "سیتار" و"سارود" در اجرای صحنه ای وجود دارد گفت: "سارود" و "سیتار" از یک خانواده موسیقایی هستند و رجیب چاک روارتی نوازنده "سارود" هنرمند با قدرتی است و دلیل اینکه سیتار را در اجراهای زنده نداریم این است که این ساز بالا کوک می شود ولی در اجرای صحنه برای همراهی این ساز با گروه باید پایین کوک شود و این کار در استودیو ممکن است اما برای اجرای زنده به مشکلات فنی برمی خوریم اما در نگاه کلی "سارود" همان طعم و رنگ "سیتار" را دارد و حالتهای اجرایی این دو ساز در کنسرت متفاوت است ولی لحن دو ساز مشابه یکدیگر است و تفاوت عمده ای ندارند.

عضو ثابت گروه دستان در ادامه به چرایی اجرای به نام گل سرخ در اروپا اشاره کرد و گفت : آلبوم "به نام گل سرخ" کاری است که به هفت سال پیش برمی گردد اما به دلیل وسواس خاصی که روی آن داشتم ارائه این اثر طول کشید و از سوی دیگر انتخاب خواننده هم برای من اهمیت داشت تا اینکه بالاخره سالار عقیلی را برای آواز این کار دعوت کردم.

حمید متبسم در پایان صحبتهای خود ضمن اظهار امیدواری مبنی بر اجرای این کنسرت در تهران گفت: همیشه آروز دارم در ایران و برای هموطنان خودم کنسرت برگزار کنم اما باید شرایط مناسب برای برگزای کنسرت فراهم شود و با توجه به ا ینکه در ایران با تعطیلیهای بسیاری مواجه هستیم مشکلات فراوانی برای اجرای داریم به همین دلیل باید برنامه ریزی درازمدت برای اجرای کنسرت در تهران داشته باشیم زیرا مخاطب اصلی این نوع موسیقی در درجه اول ایرانیها هستند و از طرف دیگر جمعیت علاقمندانی که در ایران به دیدن کنسرت می آید چندین برابر جمعیت خارج از کشور است.