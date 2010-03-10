علیرضا سعادتمند، نقاشی که با فروش سه اثر یکی از پرفروشترین هنرمندان نمایشگاه گروه هفت نگاه بود، در مورد حمایت دولت از نگارخانهداران به خبرنگار مهر گفت: نگارخانهداران کار خود را انجام میدهند و به برگزاری نمایشگاه و معرفی هنرمندان جوان مشغول هستند. تنها حمایتی که دولت میتواند از آنها انجام دهد این است که به آنها میدان دهد یعنی دولت سعی کند بیشتر نقش نظارتی داشته باشد و کارهای اجرایی را به دست بخش خصوصی به خصوص نگارخانهها بسپارد.
او در توضیح بیشتر حمایتهای دولت از نگارخانهها ابراز داشت: یکی از کارهای دیگری که دولت میتواند برای رشد نگارخانهها انجام دهد، امکانی برای تبلیغات نمایشگاههای تجسمی است تا کار نگارخانهها تسهیل شود و مردم از برنامههایی که در نگارخانههای مختلف برپا میشود، اطلاع پیدا کنند.
سعادتمند همچنین درباره نمایشگاه گروه هفت نگاه عنوان کرد: نسبت به شرایط بدی که اکنون در بازار خرید و فروش هنرهای تجسمی وجود دارد، اقبال از این نمایشگاه خوب بود. اولین دوره اکسپو، خیلی موفق نبود و بسیاری از آثار پس از خریداری از سوی دستگاههای دولتی برگردانده شدند ولی گروه هفت نگاه در همان دوره اول توانست مردم عادی و مجموعهداران را ترغیب به خرید اثر کند. افرادی از این نمایشگاه اثر خریدند که به فکر تجارت هنر نبودند و دوست داشتند اثر هنری وارد خانههایشان شود.
او با مقایسه اکسپو و هفت نگاه که به صورت همزمان برگزار شدند، ادامه داد: من در هر دو نمایشگاه آثاری ارائه کرده بودم. در اکسپو یک اثر به ارزش دو میلیون تومان داشتم که در نهایت یک میلیون و پانصد هزار تومان به فروش رفت.
سعادتمند عنوان کرد: برخلاف اکسپو، دولت از هفت نگاه خرید نکرد ولی بازهم شاهد بودیم که آثار توسط مردم عادی و مجموعهداران خریداری شد که نشان میدهد بخش خصوصی در این زمینه موفق است منتهی باید از آنها حمایت شود و نگارخانهها امکان فعالیت بیشتری داشته باشند.
این نقاش سپس درباره وضعیت فعلی اقتصاد هنر اظهار داشت: حراجهای خارجی قیمتهای آثار را به صورت کاذب افزایش داد. خیلی از جوانهایی که در این حراجها شرکت کردند قیمت کارهایشان به طور کاذب بالا رفت و بعضی از آنها برای اینکه استفاده بهتری از این وضعیت داشته باشند، آنقدر سریع اثر تولید کردند که ارزش کارهایشان پایین آمد تاانجاکه آثارشان از حالت هنری دور و تزئینی شد.
او افزود: وقتی هیجان حراجها فروکش کرد، پایین آوردن قیمتها برای چنین هنرمندانی سخت بود و برای همین در یک شرایط متناقص قرار گرفتند.
سومین نمایشگاه گروه هفت نگاه متشکل از هفت نگارخانه گلستان، دی، هفت ثمر، الهه، آریا، ماه مهر و والی از 30 بهمن تا 14 اسفند در نگارخانه پردیس سینمایی ملت برگزار شد.
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