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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۱۹

امکان تبلیغات به رشد نگارخانه‌ها منجر می‌شود

امکان تبلیغات به رشد نگارخانه‌ها منجر می‌شود

یکی از نقاشانی که آثارش در سومین نمایشگاه هفت نگاه با استقبال مواجه شد عنوان کرد که دولت می‌تواند با میدان‌دادن به نگارخانه‌داران از بخش خصوصی حمایت کند.

علیرضا سعادتمند، نقاشی که با فروش سه اثر یکی از پرفروش‌ترین هنرمندان نمایشگاه گروه هفت نگاه بود، در مورد حمایت دولت از نگارخانه‌داران به خبرنگار مهر گفت:  نگارخانه‌داران کار خود را انجام می‌دهند و به برگزاری نمایشگاه و معرفی هنرمندان جوان مشغول هستند. تنها حمایتی که دولت می‌تواند از آنها انجام دهد این است که به آنها میدان دهد یعنی دولت سعی کند بیشتر نقش نظارتی داشته باشد و کارهای اجرایی را به دست بخش خصوصی به خصوص نگارخانه‌ها بسپارد.

او در توضیح بیشتر حمایت‌های دولت از نگارخانه‌ها ابراز داشت: یکی از کارهای دیگری که دولت می‌تواند برای رشد نگارخانه‌ها انجام دهد، امکانی برای  تبلیغات نمایشگاه‌های تجسمی است تا کار نگارخانه‌ها تسهیل شود و مردم از برنامه‌هایی که در نگارخانه‌های مختلف برپا می‌شود، اطلاع پیدا کنند.

سعادتمند همچنین درباره نمایشگاه گروه هفت نگاه عنوان کرد: نسبت به شرایط بدی که اکنون در بازار خرید و فروش هنرهای تجسمی وجود دارد، اقبال از این نمایشگاه خوب بود. اولین دوره اکسپو، خیلی موفق نبود و بسیاری از آثار پس از خریداری از سوی دستگاه‌های دولتی برگردانده شدند ولی گروه هفت نگاه در همان دوره اول توانست مردم عادی و مجموعه‌داران را ترغیب به خرید اثر کند. افرادی از این نمایشگاه اثر خریدند که به فکر تجارت هنر نبودند و دوست داشتند اثر هنری وارد خانه‌هایشان شود.

او با مقایسه اکسپو و هفت نگاه که به صورت همزمان برگزار شدند، ادامه داد: من در هر دو نمایشگاه آثاری ارائه کرده بودم. در اکسپو یک اثر به ارزش دو میلیون تومان داشتم که در نهایت یک میلیون و پانصد هزار تومان به فروش رفت.

سعادتمند عنوان کرد: برخلاف اکسپو، دولت از هفت نگاه خرید نکرد ولی بازهم شاهد بودیم که آثار توسط مردم عادی و مجموعه‌داران خریداری شد که نشان می‌دهد بخش خصوصی در این زمینه موفق است منتهی باید از آنها حمایت شود و نگارخانه‌ها امکان فعالیت بیشتری داشته باشند. 

این نقاش سپس درباره وضعیت فعلی اقتصاد هنر اظهار داشت: حراج‌های خارجی قیمت‌های آثار را به صورت کاذب افزایش داد. خیلی از جوان‌هایی که در این حراج‌ها‌ شرکت کردند قیمت کارهایشان به طور کاذب بالا رفت و بعضی از آنها برای اینکه استفاده بهتری از این وضعیت داشته باشند، آنقدر سریع اثر تولید کردند که ارزش کارهایشان پایین آمد تاانجاکه آثارشان از حالت هنری دور و تزئینی شد.

او افزود: وقتی هیجان حراج‌ها فروکش کرد، پایین آوردن قیمت‌ها برای چنین هنرمندانی سخت بود و برای همین در یک شرایط متناقص قرار گرفتند.

سومین نمایشگاه گروه هفت نگاه متشکل از هفت نگارخانه گلستان، دی، هفت ثمر، الهه، آریا، ماه مهر و والی از 30 بهمن تا 14 اسفند در نگارخانه پردیس سینمایی ملت برگزار شد. 

کد مطلب 1048975

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