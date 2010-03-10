ویژه برنامه نوروزی شبکه خبر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "نمایه" در 16 قسمت 10 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی اسماعیل ابراهیمیان و برنامه "نگاه 88" در 13 قسمت 20 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی مجید زین العابدین از جمله برنامه‌های نوروزی گروه سیاسی شبکه خبر است که به بررسی مسائل ایران و نظام بین الملل می‌پردازد.

گروه اجتماعی شبکه خبر در ایام نوروز 89 برنامه زنده "صبح با خبر" خود را به ویژه برنامه‌های نوروز 89 اختصاص می‌دهد. این برنامه به تهیه‌کنندگی علیرضا عاصم یوسفی و حمید ابراهیمی هر روز به جز روزهای جمعه پخش می‌شود.

همچنین میان برنامه‌هایی نظیر وله گزارش‌های مردمی و نماهنگ (موسیقی فولکلور) روی آنتن می‌رود. شبکه خبر برای نوروز امسال ویژه برنامه‌هایی را در بخش گروه زنده تهیه کرده است. در این برنامه سوژه های خبری و مسائل روز با موضوعات فرهنگی، هنری، اقتصادی و سیاسی با حضور کارشناسان بررسی می‌شود.