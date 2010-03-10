قیصر قهرمان نسل منتقد دهه 40 ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، سه‌شنبه شب 18 اسفندماه فیلم مستند "قیصر، چهل سال بعد" در خانه هنرمندان روی پرده رفت و پس از نمایش این فیلم جلسه نقد و بررسی با حضور مسعود نجفی (کارگردان)، منوچهر اسماعیلی (دوبلور)، پرویز نوری و جواد طوسی (منتقد فیلم) و بهمن مفید یکی از بازیگران "قیصر" برگزار شد.

در ابتدای جلسه سیف‌الله صمدیان دبیر جشن تصویر سال و مجری مراسم با اشاره به غیبت مسعود کیمیایی در این جلسه گفت: وی به دلیل بیماری نعمت حقیقی دوست و همراه سالهای دورش چند روز است از این فیلمبردار برجسته سینمای ایران مراقبت می‌کند و به همین دلیل نتوانست در این جلسه حاضر شود.

پرویز نوری اولین منتقدی که نقدی مثبت بر "قیصر" نوشته در آغاز جلسه نقد و بررسی این فیلم گفت: برای ما که از سینمای دهه 40 دلزده بود "قیصر" یک اتفاق بود، فیلمی که در سینمای ایران تغییر اساسی ایجاد کرد و بر روند رشد این سینما تاثیر گذاشت. بسیاری از شاهکارهای تاریخ سینما در گذر زمان رنگ می‌بازند اما "قیصر" هنوز هم دیدنی است و نقاط قوتش را حفظ کرده است.

این منتقد باسابقه ادامه داد: مدتی پیش "آرامش در حضور دیگران" (ناصر تقوایی) را دیدم و احساس کردم فیلم جذابیت سالهای دور را ندارد اما "قیصر" در مقایسه با بسیاری از فیلمهای مطرح تاریخ سینمای ایران هنوز قدرتمند است.

جواد طوسی دیگر سخنران مراسم بود. وی گفت: حلقه‌های رفاقت در آن سالها در شکل‌گیری سینمای کیمیایی موثر بودند. یکی از دوستان کیمیایی در آن مقطع نعمت حقیقی بود که همکاریش با کیمیایی تا "داش‌ آکل" ادامه داشت و تاثیر این رفاقت را بر کیفیت فیلمها می‌شود دید. کیمیایی در بهترین فیلمهایش موجی مثبت از حقیقی، منفردزاده و وثوقی می‌گرفت و تاثیر این ارتباط و تفاهم فکری را می‌شود در این فیلمها مشاهده کرد.

این منتقد ادامه داد: در جامعه ملتهب دهه 40 قیصر قهرمان نسل معترضی بود که به مناسبات اجتماعی انتقاد داشت. نسلی که می‌خواست حضوری فعال در مناسبات اجتماعی بازی کند. سینمای فردین را دوست نداشت و تصویر آرزوهایش را در سیمای قیصر کیمیایی می‌دید.

بهمن مفید یکی از بازیگران فیلم "قیصر" در این بخش به روی سن رفت و با اشاره به تاخیرش در مراسم گفت: من و راننده آژانس یکساعت است دنبال نشانی این محل می‌گردیم و او از من پرسید شما که هنرمند هستید چطور نشانی خانه هنرمندان را نمی‌دانید و من گفتم سالها است از سینما دور بوده‌ام. خوشحالم که در این جمع حضور دارم و درباره این فیلم صحبت می‌کنم.

منوچهر اسماعیلی دوبلور باسابقه که در فیلم "قیصر" به جای شخصیتهای خان دایی (جمشید مشایخی) و قیصر (بهروز وثوقی) صحبت کرده گفت: این جلسه در غیاب مسعود کیمیایی چیزی کم دارد. دوست دارم یاد کنم از همکلاسی و دوست قدیمی‌ام بهروز وثوقی که هر دو عاشق سینما بودیم و در "قیصر" او این شخصیت را جان داد و من در کلام آن را زنده کردم.

وی گفت: در آن سالها دوبله فیلم در مخیله من نبود و با پلاکاردنویسی فعالیت پشت صحنه سینما را شروع کردم تا به بازیگری برسم اما تقدیر چیز دیگری بود، همکاری در "قیصر" برایم سراسر خاطره است و جمشید مشایخی در این فیلم به من آموخت که چطور می‌شود با عشق و بدون منت کار کرد.

مفید با اشاره به تک‌گویی معروفش در این فیلم گفت: "قیصر" تولد سینمای ایران بود و سینمای اجتماعی پس از این فیلم رشد نکرد و به اندازه "قیصر" بزرگ نشد. در این سالها سینمای ایران در زمینه فیلمهای تاریخی رشد کرده اما سینمای اجتماعی قدمی فراتر از "قیصر" برنداشته است.

وی افزود: "قیصر" را تلاشهای کیمیایی، اسماعیلی و مشایخی به ثمر رساند و بخشی از کار را منوچهر اسماعیلی با دوبله ماندگارش در این فیلم انجام داده است. سینمای ایران مدیون هنر اسماعیلی در گویندگی است. هنوز نسل طلایی دوبله ایران که در آن سالها فعالیت می‌کردند جایگزینی ندارند.

مسعود نجفی کارگردان فیلم یاد و خاطره عباس شباویز تهیه‌کننده "قیصر" را گرامیداشت: حضور او در شکل‌گیری این مستند سهم بزرگی داشت. ایده اولیه ساخت "قیصر، چهل سال بعد" پس از عیادت من و آقای کیمیایی از شباویز به ذهنم رسید. پیش‌تولید و شروع تصویربرداری دو هفته بعد از بیماری آقای شباویز و با سرعت انجام شد.

نجفی ادامه داد: این مستند اولین تجربه کارگردانی من است، نواقصی دارد و کامل نیست. من "قیصر" را دوست داشتم و می‌خواستم درباره این فیلم کاری انجام بدهم و 40 سالگی "قیصر" فرصت مناسبی برای کلید زدن این مستند بود.

نوری با اشاره به دوبله درخشان فیلم گفت: منوچهر اسماعیلی گوینده‌ای است که در سینمای ایران نظیر ندارد و در تغییر صدا نمونه است. در دنیا گوینده‌ای با این قدرت و توانایی وجود ندارد و دوبله او در "قیصر" ارزش و اعتبار مضاعف به فیلم داده و پس از سالها زنده و پویا است.

طوسی درباره ویژگیهای فیلم گفت: "قیصر" در دیالوگ‌نویسی، فیلمبرداری و بازیگری جایگاهی ویژه دارد. با این فیلم بود که بخش خصوصی در سینمای ایران جان گرفت و رشد کرد. ضرباهنگ فیلم و تطابق آن با فرهنگ و ویژگیهای جامعه سنتی آن دوره از امتیازهای آن است. پرویز نوری و پرویز دوایی با شناخت درست این امتیازها از فیلم حمایت کردند و سینمای ایران با "قیصر" جان دوباره یافت.

بهمن مفید گفت: در آن سالها به دلیل نمایش فیلمهای خارجی در سالنهای سینما، سینماگران ایرانی برای رقابت با آثار خارجی انگیزه داشتند و ما به این موضوع فکر می‌کردیم فیلمهایی بسازیم که بیشتر از آثار خارجی از آن استقبال شود. اما در سالهای اخیر و با حذف فیلمهای خارجی از چرخه اکران این رقابت از بین رفته و سینمای ایران ضعیف شده است.